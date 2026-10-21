Die Erneuerung einer Weichenanlage der KVB am Neumarkt verzögert sich. Deshalb können die oberirdischen Haltestellen am Neumarkt erst am Freitag, 23. Oktober, circa 3 Uhr, angefahren werden.

Bereits seit dem Start der Herbstferien (Samstag, 19. Oktober) fahren fünf KVB-Linien wegen ausgiebiger Bauarbeiten außerplanmäßig. Die Linien 1, 7 und 9 sind dabei zwischen den Stationen „Bahnhof Deutz/Messe“ und „Rudolfplatz“ (1, 7) bzw. „Zülpicher Platz“ (9) getrennt. Grund sind Arbeiten an der Mindener Straße, die Sanierung der Stationen am Deutzer Bahnhof sowie die Weichenerneuerung am Neumarkt.

Defekte Geräte sorgen für Verzögerung am Neumarkt

Planmäßig sollten die Bauarbeiten bereits am Mittwoch, 21. Oktober, abgeschlossen und der Neumarkt wieder befahrbar sein. Wie die KVB nun mitteilte, ging bei den Arbeiten am Neumarkt jedoch eine Fräse des beauftragten Bauunternehmens kaputt, weshalb „ein alternatives, wesentlich zeitaufwändigeres Verfahren zur Entfernung der alten Infrastruktur“ durchgeführt werden musste. Dabei kam es zu Schäden an Koppelspulen sowie der Verkabelung der Signalanlagen. Außerdem fielen am Wochenende zwei Großgeräte aus, die erst am Montag repariert werden konnten.

Bis Freitag bleiben die aktuellen Fahrpläne und Trennungen der Linien ebenso wie der Schienenersatzverkehrsbus 101 zwischen Zülpicher Platz und Deutz bestehen. Fahrgäste aus oder nach Deutz können zudem weiterhin auf die Linien 3 und 4 ausweichen, die unterirdisch am Neumarkt halten. Die weiteren Baumaßnahmen sind laut der KVB nicht von der Verzögerung betroffen.

Ab Freitag kann die Linie 7 wieder regulär fahren. Die Linien 1 und 9 enden aus Bensberg bzw. Königsforst kommend weiterhin am Deutzer Bahnhof. Aus Weiden kommend fährt die Linie 1 regulär bis zum Heumarkt und wird dann auf dem Weg der Linie 7 bis zur Haltestelle Baumschulenweg in Poll umgeleitet, ehe sie zurück nach Weiden fährt. Die Linie 9 fährt linksrheinisch zwischen Sülz und Neumarkt. (red)