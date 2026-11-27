„Ich schmeiß mich auf die Kunscht!“, notiert Hanna Nagel im Oktober 1925 hochgestimmt in ihr Fotoalbum, das sie als Tagebuch verwendet. Die 18-Jährige ist an der Badischen Landeskunstschule angenommen worden, zwei Jahre später ist sie schon Meisterschülerin. Sie hat Talent und einen schonungslosen Blick auf die Dinge, der gut zu der hier gelehrten Neuen Sachlichkeit passt. Allzu schonungslos, denn er richtet sich auch gegen die Institution selbst, gegen das Missverhältnis der Geschlechter an der Schule, gegen Missbrauch und Sexismus.

„Wiederentdeckung einer Pionierin feministischer Kunst“ hat das Kollwitz Museum Köln seine von Lynn Busch kuratierte Einzelausstellung zu Hanna Nagel mit rund 110 Zeichnungen und Druckgrafiken aus den 1920er und 1930er Jahren untertitelt. Eine Kooperation mit der Kunsthalle Mannheim, die der Künstlerin bereits 2022 eine Werkschau widmete. Dass Nagel so lange Zeit nur Fachleuten bekannt war, lag auch an ihrer Entscheidung, das drastische Frühwerk unter Verschluss zu halten, und das nicht nur in der Zeit des Nationalsozialismus: Ihre einzige Tochter entdeckt die Blätter im Nachlass der Künstlerin, nach deren Tod im Jahr 1975. Als sie beschließt, sie auszustellen, hagelt es Kritik. Die Welt war immer noch nicht bereit. Jetzt ist sie allerdings überreif. Die Schau am Neumarkt ist kämpferisch, treffsicher und entlarvend, aber auch vielschichtig und verzweigt. Eigentlich unverzichtbar. Oder, boulevardesk gesprochen: Nagels Kunst ist ein Hammer.

Ihre Lehrer in Karlsruhe sind durchweg männlich. Sie maßen sich Verfügungsgewalt über die weiblichen Modelle und zum Teil auch über ihre Studentinnen an. Frauen sind erst seit wenigen Jahren an der Hochschule zugelassen.

Die junge Widerspenstige kritisiert vor allem die Beziehung (und spätere Ehe) zwischen ihrem Lithografie-Professor Karl Hubbuch und ihrer Kommilitonin Hilde Isai, freilich besteht wohl auch von Nagels Seite aus eine gewisse sexuelle Faszination für diese „Bestie Mann“. Vor allem aber lästert sie nicht, wie der Lehrer ihr vorwirft, hinter vorgehaltener Hand, sondern ganz offen, in ihren Arbeiten: Eine Radierung zeigt einen gedrungenen Hubbuch, der Isai an einer Leine hinter sich herzieht. Auf einem späteren Bild arbeitet Hubbuch an seinem Akt-Gemälde „Viermal Hilde“, eine halb nackte Hilde hinter ihm führt seinen Arm, der Künstler erscheint als Opfer seiner Lüste. Im April 1927 wirft Hubbuch Hanna Nagel aus seiner Klasse. Die zeigt ihren Leidensweg unter dem Kunstpatriarchat auf einer Abfolge von Studienzeichnungen: Die erste zeigt eine Studentin vor der aus drei älteren Herren bestehenden Prüfungskommission, nur der Mittlere widmet sich ihren Blättern, die anderen beiden blicken abschätzend auf die Figur des verlegenen Prüflings.

Hanna Nagel (1907–1975), o. T. (Vom Sockel geschossen), 1930, Feder, Tusche, laviert, 268 × 188 mm, Kunsthalle Mannheim, Schenkung Irene Fischer-Nagel © VG Bild-Kunst, Bonn 2026 Copyright: Hanna Nagel

In der zweiten, weniger detailliert ausgeführten Version ist es nur noch ein alter Mann, dem die Kandidatin gegenübersteht. Streng blickt er über seine Lesebrille auf die Studentin, die Hände auf ihren Arbeiten gestützt, „durchgefallen“ ist das Blatt unterschrieben. Auf der nächsten Studie kontempliert die Durchgefallene, haareaufend, „verschiedene Arten des Selbstmords“, ein letztes Blatt zeigt sie, sprungbereit, über die Balustrade des Berliner Funkturms kletternd.

In einer Federzeichnung von 1930 weitet Nagel die eigene Verzweiflung zum gesellschaftlichen Problem – in der Weimarer Republik waren die Suizidzahlen in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre steil angestiegen. Vom Funkturm sieht man nur einen Teil des Sockels, von oben purzeln Lebensmüde der Erde entgegen. „Samstagmittag ist der Funkturm für Selbstmordkandidaten freigegeben“, verkündet ein offizielles Schild: „Zuschauerkarten 3,50. Absprung nur alle 10 Minuten. Publikum wird gebeten, Hurrarufe zu unterlassen.“ An Sarkasmus übertraf die junge Neuberlinerin Otto Dix oder George Grosz um Längen.

Hanna Nagel (1907–1975), Unnötige Angst, 1928, Lithografie, 427 × 305 mm, Kunsthalle Mannheim, Schenkung Irene Fischer-Nagel © VG Bild-Kunst, Bonn 2026 Copyright: Hanna Nagel

In der Hauptstadt setzt Nagel ihre Studien beim Maler und Grafiker Emil Orlik fort. Der sah in seiner Schülerin „eine neue Kollwitz“ – auch die große Zeichnerin selbst war voll des Lobes für die 40 Jahre Jüngere, deren Arbeiten oft wie eine groteske Zuspitzung ihrer Lebensthemen wirken. Kein Wunder, dass Katharina Koselleck, die Direktorin des Kollwitz-Museums, die Schau unbedingt nach Köln holen wollte.

Nach Berlin ist Nagel zusammen mit ihrem Verlobten Hans Fischer gezogen. Man will heiraten. Emil Orlik rät ab. Ehe und Mutterschaft, das bedeutete fast immer das Ende von Künstlerinnenkarrieren, Käthe Kollwitz war da die absolute Ausnahme. Für Hanna Nagel bedeutet die Ehe eine radikale künstlerische Auseinandersetzung mit den Rollen, die Mann und Frau von der Gesellschaft zugeteilt werden. Fischer, mit Glatze und runden Brillengläsern leicht erkennbar, wird zu ihrem Lieblingsmotiv. Mal presst er, im Priestergewand, ihr Herz aus, tritt seine mausgroß gebeugte Frau mit dem Stiefel. Mal schießt sie ihn, jetzt im Königsgewand, treffsicher vom Sockel. Mal tragen sie beide hölzerne Schandkragen, ihrer ist gespalten. Immer phantasmagorischer werden die Szenen einer Ehe. Fischer sammelt Geldmünzen in sein Portemonnaie, die aus der linken Brust seiner Frau fallen. Sein Schädel ist aufgeklappt, Würmer winden sich aus der Hirnschale. Verrätselt, doch eindeutig: „Das reiche Herz“ heißt das Bild, es geht wohl um Care-Arbeit.

Die Mutterschaft setzt Hanna Nagel schon Jahre, bevor sie selbst Mutter wurde, ins Bild. Käthe Kollwitz lobt ihre „drallen, schönen Rembrandt-Kindchen“, Kinderhaben sei doch das Beste im Leben. Nagels Arbeiten negieren das – ob sie Kindchen im Karren einer Fischverkäuferin hinter sich herzieht, oder ein raumgreifendes Babyquartett sich über ihre Kunstmappe legt. Mit Anfang der 30er Jahre wechseln die Motive ins Mythische und Märchenhafte, Nagels Stil wird weicher, malerischer, dafür tritt immer wieder der Tod ins Bild. Manchmal trägt er die Maske ihres Mannes. Die frühe Schärfe ihres Blickes aber hat sie unwiderruflich verloren.

„Hanna Nagel“ bis zum 2. Februar 2027, Di – So 11–18 Uhr, Katalog 30 Euro, Kollwitz Museum Köln, Neumarkt 18–24