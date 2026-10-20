Für das Spiel des 1. FC Köln gegen den FC Schalke 04 verstärken die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) am kommenden Samstag, 24. Oktober, ihren Stadtbahnbetrieb. Zwischen den Haltestellen Neumarkt und Rhein-Energie-Stadion sowie zwischen Weiden West und Rhein-Energie-Stadion sollen ab 12.30 Uhr zusätzliche Stadtbahnen eingesetzt werden. Auch nach Ende des Spiels ab ca. 17.15 Uhr sollen mehr Bahnen fahren. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

FC-Spiel am Samstag: Zusätzliche Busse fahren zum Stadion

Im gleichen Zeitraum sollen laut KVB zudem weitere Busse die Anbindung an das Stadion verstärken. Die Busse sind durch die Anzeige „E Rhein-Energie-Stadion“ gekennzeichnet und fahren vom Neumarkt aus über den Rudolfplatz und die Aachener Straße/Gürtel bis zur Haltestelle Alter Militärring. Die Haltestelle am Neumarkt befindet sich auf der Nordseite an der Haltestelle der Linien 136 und 146. Um die Kapazitäten zu erhöhen, werden zudem Gelenkbusse auf den Linien 141 und 143 eingesetzt.

Fans werden gebeten, auch die regulären Stadtbahnen der Linie 1 zu nutzen, um den Zustrom zu entzerren. Die Linie 1 hält an den Haltestellen Alter Militärring und Rhein-Energie-Stadion, von wo aus es nur ein kurzer Fußweg zum Stadion ist. Die Eintrittskarten für das Spiel sind gleichzeitig auch als Ticket für die KVB gültig. (red)