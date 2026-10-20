Am Wochenende endet die Sommerzeit. In der Nacht von Samstag, 24. Oktober, auf Sonntag, 25. Oktober, werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr eine Stunde zurückgestellt.

Zeitumstellung: KVB-Fahrten zwischen 2 Uhr und 3 Uhr finden wie gewohnt statt

Wie die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) mitteilen, soll die Umstellung nur wenige Auswirkungen für Fahrgäste haben. Demnach finden auch in der zusätzlichen Stunde die auf dem Fahrplan angegebenen Fahrten zwischen 2 Uhr und 3 Uhr statt.

Lediglich auf den Linien, deren Betrieb fahrplanmäßig bereits vor 3 Uhr endet, werden die Fahrzeuge nicht erneut aus den Depots kommen. Weitere Änderungen aufgrund der Zeitumstellung soll es laut KVB nicht geben. (red)