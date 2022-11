Köln-Süz – Die Kölner Feuerwehr hat am Samstagabend sieben Personen teilweise mit einer Drehleiter aus einem Haus gerettet. Rauch eines in Brand geratenen Müllcontainers war in ein Haus in Köln-Sülz gezogen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Demnach war der Rauch in dem Wohngebäude so dicht, dass die Feuerwehr mit der Drehleiter eingreifen musste. Ernsthaft verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Köln: Rauch zieht in Wohnhaus in Sülz

Um 20.11 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf ein: Ein Müllcontainer, der wohl in einer Durchfahrt stand, geriet in Flammen. Das Feuer war offenbar so stark, dass der Qualm das Gebäude einrauchte und die Hausbewohnerinnen und -bewohner sich nicht ohne Hilfe der Feuerwehr befreien konnten.

Insgesamt sieben Personen wurden aus dem Haus in der Rhöndorfer Straße gerettet. Alle Personen seien durch Sanitäter überprüft und versorgt worden, ins Krankenhaus musste jedoch niemand. Die Feuerwehr konnte nach eigenen Angaben der Brand unter Kontrolle bringen, am späten Samstagabend kontrolliert die Feuerwehr noch den Ort. Was das Feuer auslöste, ist noch unklar. (mab)