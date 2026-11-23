Im deutschen Wirtschaftswunder taugte ein Opel Rekord A zwar nicht so sehr als Statussymbol wie ein Mercedes. Doch man befand sich als Rekord-Fahrer zumindest auf dem richtigen Weg „nach oben“. Der Wagen der gehobenen Mittelklasse kam 1963 auf den Markt und war mit seinen klaren Linien optisch auf der Höhe seiner Zeit. Rein zufällig fand Rudi Schröder viel später zu seinem Opel, der zwar in Rüsselsheim vom Band lief, aber seitdem ununterbrochen im Süden und Westen Kölns unterwegs war. Abgesehen von ein paar Ausflügen in die große, weite Welt.

Typ: Opel Rekord A Baujahr: 1963 PS: 55 Zylinder: 4 Hubraum: 1477 Kubikzentimeter Verbrauch: 10 Liter Höchstgeschwindigkeit: 134 km/ h Gebaute Exemplare: 248.676 Neupreis: 6830 D-Mark

Rudi Schröder (67) über seinen Opel Rekord A:

Deshalb habe ich ihn:

Mit einem Nachbarn, der ein altes DKW-Motorrad hatte, bin ich schon ab 1977 zu Oldtimertreffen gefahren. Dort sagten mir die Leute immer: Kauf dir doch auch mal ein altes Auto. Im „Kölner Stadt-Anzeiger“ stieß ich dann 1981 auf eine Annonce. Angeboten wurde in der Südstadt ein Rekord A, der 1963 bei „Opel Zentra“ am Kaufhof erworben worden war. Der Erstbesitzer wohnte in Klettenberg, ich lebe in Sülz. Der Opel ist also nie wirklich rausgekommen aus seinem Bezirk. Für mich hätte es auch jede andere Marke sein können. Aber der Opel Rekord war alt genug für ein Oldtimertreffen und hatte nur 50.000 Kilometer auf dem Tacho. Und mit 1500 D-Mark war er auch noch unschlagbar günstig.

Mit seinen klaren Linien lag der Opel Rekord A auf der Höhe seiner Zeit. Copyright: Tobias Christ

Das kann er:

Er ist ein guter Reisewagen und hatte gegenüber dem Vorgänger-Modell den großen Vorteil, dass er nicht mehr umständlich abgeschmiert werden musste. Der Opel Rekord P2 hatte noch diese Schmiernippel, die regelmäßig mit einer Fettpresse behandelt werden mussten. Zum Beispiel an der Vorderachse. Auch die Innenbelüftung der Ausstellfenster war beim Rekord A der pure Luxus. Genauso wie die Einzelsitze vorne. Serienmäßig gab es bei diesem Modell nur eine durchgehende Sitzbank. Wer das nicht wollte, musste Aufpreis bezahlen. Einzelsitze waren teurer als ein größerer Motor.

Das kann er nicht:

Auf den Oldtimertreffen war der Rekord niemals richtig angesagt. Als ich jung war, waren eher die älteren Modelle mit ihren Panoramascheiben und Heckflossen gefragt. In der heutigen Zeit ist der Nachfolger viel beliebter, der Rekord C. Der hat nämlich dieses trendige Design, das an eine Colaflasche erinnert. Technisch hat er auch so seine Schwachpunkte. Zum Beispiel geht öfter mal die Wasserpumpe kaputt. Der Wagen hat jetzt 186.000 Kilometer gelaufen, die Wasserpumpe musste bisher vier oder fünfmal ausgetauscht werden. Irgendwann konnte ich das selber erledigen.

Der Opel von Rudi Schröder befindet sich in einem unrestaurierten Originalzustand. Das gilt auch für den Motor. Copyright: Tobias Christ

Das habe ich für ihn getan:

Erst vor Kurzem kam wieder eine neue Wasserpumpe rein und eine Auspuffanlage aus Edelstahl gab es auch. Ansonsten befindet sich der Opel in einem unrestaurierten Originalzustand. Das betrifft auch das Kennzeichen, das seit der Erstzulassung unverändert ist.

Das haben wir erlebt:

In den 1990er Jahren habe ich des Öfteren Oldtimertreffen in London besucht. Dort fahren sie auch viel Opel, besser gesagt Vauxhall, wie die Marke dort heißt. Ich bin immer auf eigener Achse dorthin gefahren und habe als Teilnehmer mit der weitesten Anreise sogar einmal einen Pokal bekommen.

Mit einem Opel Rekord A hatte man es zwar noch nicht geschafft, war aber auf dem besten Wege „nach oben“. Copyright: Tobias Christ

Das haben wir vor:

Größere Touren werde ich nicht mehr unternehmen. Der Wagen bleibt ab jetzt in seinem gewohnten Kölner Umfeld und wird natürlich nicht verkauft.