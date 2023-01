Köln-Lindenthal – Die Kölner Polizei sucht nach einem 1,70 bis 1,80 Meter großen, kräftigen Mann. Der Unbekannte soll am Freitagabend eine Esso-Tankstelle auf der Dürener Straße in Lindenthal überfallen haben.

Laut Polizei betrat der Mann gegen 20.30 Uhr die Tankstelle und bedrohte den Kassierer mit einem Messer. Er forderte den Mitarbeiter der Tankstelle dazu auf, die Kasse zu leeren. Als der die Kasse jedoch nicht öffnete, entschloss sich der Unbekannte kurzerhand, mit der Geldbörse, dem Handy und einem Schlüsselbund des Kassierers in Richtung Stadtwald zu flüchten.

Köln-Lindenthal: Unbekannter mit weißer Maske bestiehlt den Kassierer von einer Tankstelle

Der Unbekannte trug eine schwarze Jacke, einen roten Kapuzenpullover, gelbe Handschuhe und eine rot-weiße Umhängetasche sowie eine weiße Maske.

Die Kölner Polizei bittet Zeugen des Überfalls, sich per Telefon unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (red)