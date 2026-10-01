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An Haltestelle „Technologiepark“25-Jähriger in Müngersdorf zusammengeschlagen und ausgeraubt

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PRODUKTION - 17.12.2025, Baden-Württemberg, Kehl: Ein Blaulicht blinkt während eines Fototermins mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) an einem Einsatzfahrzeug der Polizei. (zu dpa: «Fahranfänger kracht in Motorrad - ein Toter») Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ein Blaulicht blinkt an einem Einsatzfahrzeug der Polizei. (Symbolbild)

Copyright: Marijan Murat/dpa

Die zwei Männer sollen einen weiteren Mann am Mittwoch körperlich angegriffen und bestohlen haben.

Ein 25-jähriger Mann ist am späten Mittwochabend (30. September) an der Haltestelle „Technologiepark“ in Müngersdorf von zwei Männern beraubt und körperlich angegriffen worden. Nach ersten Erkenntnissen warfen die Täter eine Wasserflasche nach ihm und schlugen und traten auf ihn ein. Die Polizei Köln sucht nun nach Zeugen.

Zudem sollen sie den Mann geschubst und ihm seine Bauchtasche entrissen haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Die beiden Männer sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Beide sollen kurze blonde Haare haben. Einer der Tatverdächtigen wird als kräftig, der andere als schlank beschrieben.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu den gesuchten Männern machen können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden. (red)