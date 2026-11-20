In Köln-Sülz hat am Freitagmorgen (20. November) ein brennendes Fahrzeug einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr Köln mitteilt, drohte das Feuer auf ein Wohnhaus überzugreifen. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdiensts im Einsatz.

Köln-Sülz: Feuer drohte auf Wohnhaus überzugreifen

Um 7.50 Uhr gingen die ersten Notrufe ein, die den brennenden Pkw auf der Berrenrather Straße meldeten. Nach einer ersten Einschätzung der eintreffenden Einsatzkräfte, konnte eine Gefährdung für das angrenzende Wohnhaus nicht ausgeschlossen werden, sodass Verstärkung angefordert wurde.

Die Feuerwehrleute sicherten zunächst das Wohnhaus gegen den Übergriff der Flammen ab und löschten dann das Fahrzeug mit Löschschaum. Laut Feuerwehr war der Brand um 8.30 Uhr vollständig gelöscht. Schäden an dem Wohnhaus konnten nicht festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde um 9.20 Uhr an die Polizei zur Ermittlung der Brandursachen übergeben. (red)