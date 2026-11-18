In der Adventszeit gibt es in Sülz wieder einen Treffpunkt „für Freunde, Familien und die Nachbarschaft, vom Veedel für das Veedel“. Unter dieser Devise veranstaltet der „Deli Eventservice“ den viertelseigenen Weihnachtsmarkt, das „Sülzer Weihnachtsdorf“. In diesem Jahr öffnet es zum vierten Mal – und zwar am Montag, 23. November, um 16 Uhr. Dann laden die Dorfhütten bis Mittwoch, 23. Dezember, auf dem Elisabeth-von-Mumm-Platz zu einem vorweihnachtlichen Miteinander bei Speisen und Getränken. Ein besonderer Fokus liege auch in diesem Jahr wieder auf Familien, sagt Dylan Stuka von der Betreiberfirma. „Wir möchten, dass sie mit ihren Kindern eine schöne Zeit haben und Menschen spontan mit Freunden vorbeikommen“, betont er.

Speisen und Getränke von Sülzer und Kölner Gastronomen

Gleichzeitig solle die lokale Gastronomie sichtbar werden. So sind Gastronomiebetriebe aus Sülz und den Nachbarvierteln vertreten. Neu im gastronomischen Weihnachtsmarktprogramm sind heiße Cocktails von Indika Silva, Gründer und Betreiber der Cocktailbar „Toddy Tapper“ im Agnesviertel. Er bereitet in einer der Hütten winterliche heiße Cocktails zu, die er für das Sülzer Weihnachtsdorf entwickelt hat.

Mit Lichterketten behangene Hütten vor dem weihnachtlich angestrahlten Ventana Copyright: Sophia Rodemeyer

Insgesamt stehen im Dorf sieben Food-, drei Glühwein- und wechselnde Shop-Hütten bereit. Dabei setzen die Betreiber weiterhin auf ein nachhaltiges Konzept: Auf dem Gelände würde kein Einweggeschirr verwendet, sagt Stuka. Getränke und Speisen würden über ein Mehrwegsystem ausgegeben. An allen Hütten sei zudem Kartenzahlung möglich.

Krippen, Kinderkarussell und Kulturveranstaltungen

Vier Krippen verbreiten vor Ort weihnachtliche Atmosphäre. Ein Kinderkarussell lädt kleine Gäste ein, kostenfrei einige Runden darauf zu drehen. Auch soziale Projekte sollen sich auf dem Weihnachtsmarkt präsentieren können. Und so steht eine Spendenhütte, finanziert vom Förderverein der Sparkasse Köln Bonn e. V., gemeinnützigen Organisationen und Initiativen aus Köln kostenlos zur Verfügung. Dort können sie ihre Projekte und ihre Arbeit vorstellen, mit Besuchern sowie Besucherinnen ins Gespräch kommen und Spenden sammeln. Die anfallenden Betriebskosten der Hütte werden vollständig von den Betreibern des Weihnachtsdorfs übernommen.

Am Elisabeth-von-Mumm-Platz befindet sich in der umgebauten Kirche auch die Eventlocation „Ventana“. Unter ihrem Dach finden während des Weihnachtsmarktes wechselnde Kulturveranstaltungen wie Ausstellungen und Konzerte statt. Zum Auftakt gibt es zur Eröffnung des Veedels-Weihnachtsmarktes am 23. November um 19 Uhr aber erst einmal Musik auf dem Elisabeth-von-Mumm-Platz. Dann spielen dort die Johannesbläser.

Sülzer Weihnachtsdorf, Elisabeth-von-Mumm-Platz, Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 16 bis 22 Uhr. Samstag und Sonntag: 13 bis 22 Uhr. www.suelzer-weihnachtsdorf.de