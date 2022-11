Mehr als 700 000 Euro für schönere Spielplätze

Riehl/Bilderstöckchen – Diese Bilanz kann sich wirklich sehen lassen: Mehr als 700 000 Euro sind in den Jahren 2018 und 2019 in die Verschönerung und Aufwertung von Spiel- und Bolzplätzen im Stadtbezirk Nippes geflossen. Insgesamt wurde auf 22 Plätzen in allen sieben Veedeln gearbeitet. Diese Zahlen legte nun das Amt für Kinderinteressen und Jugendförderung den Politikern der Bezirksvertretung Nippes vor.

Das mit rund 325 000 Euro Investitionskosten mit Abstand größte Projekt war dabei die Totalerneuerung des Spielplatzes Brehmstraße in Riehl, im großen Innenhof zwischen Brehm-, Esenbeck-, Sprengelstraße und Riehler Gürtel. Der kurz vor Weihnachten 2018 den Kindern und Eltern übergebene Platz hat „Brehms Tierleben“ zum Motto; für die Designs der einzelnen Spielbereiche standen Tierarten wie Affen, Vögel oder Kriechtiere Pate.

Wie bei allen großen Spielplatz-Umplanungen hatte das städtische Team um Spielplatz-Beauftragte Gabriele Menke einen Beteiligungs-Workshop mit Kindern auf dem Platz veranstaltet, um zu ermitteln, was sie sich für ihren neuen Platz wünschen. Zu den Nutzern gehören auch einige Kitas im Umkreis sowie die gegenüber liegende Förderschule Sprache.

Das mit knapp 73 500 Euro Kostenvolumen zweitgrößte Projekt war der Geldernpark in Bilderstöckchen. „Viele Spielgeräte auf dem Spielplatz Geldernstraße waren in die Jahre gekommen und mussten nach und nach entfernt werden“, erläutert die Verwaltung. Im Rahmen der Umplanung kam eine schöne Turmanlage, eine Vogelnestschaukel und eine Balancieranlage hinzu. Die Verhältnisse auf dem offiziell namenlosen Platz zwischen Geldernstraße und dem S-Bahndamm haben sich seitdem deutlich verbessert; man trifft wesentlich mehr Familien an als früher, zur schönen Tradition gehört mittlerweile auch das mehrtägige Spielefest „Park-Art bewegt“ auf dem Platz in den Sommerferien.

Weitere Arbeiten fanden auf den Spielplatzanlagen Innerer Grüngürtel, Leipziger Platz, Lohsepark, Lis-Böhle-Park, Toni-Steingass-Park, Nippeser Tälchen und Hartwichstraße (alle Nippes) statt, sowie auf Kriemhildplatz und am Irnfriedweg (Mauenheim), an Friedrich-Karl-Straße und Niehler Damm (Niehl), Weidenpescher Park und Hohenfriedbergstraße (Weidenpesch), an Scheinerstraße, Eugen-Sänger-Straße und Hansenstraße (Longerich) sowie an der Vogesenstraße (Bilderstöckchen). In den meisten Fällen wurden hier in die Jahre gekommene Spielgeräte abgebaut und durch moderne, neue Exemplare ersetzt. Aktuell in Arbeit ist die Verschönerung des Spielplatzes Artushof im Westen der Mauenheimer Nibelungensiedlung; auch hier hatte eine Eltern- und Kinder-Beteiligung stattgefunden.