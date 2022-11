Miachel Hehn op Kölsch Ehtz beklatsch, dann verjesse

Köln – Wat anfängk un sich anhöört wie e Märche us ahle Zigge, es jrad ens e halv Johr her: Als em März dä Lockdown , op Kölsch die Zo Hus-Kläävbotze-Verodenung beschlosse woodt, wusste mer all ehtz nit domet rääch jet anzofange: En der ehtzte Woch kunnt mer sich em Internet beloore, wat die Lück all die Ovende zo Hus esu jejesse un jedrunke han. Dat es noch winnijer spannend als wie et Pausebeld vun Al Jazeera.



Das könnte Sie auch interessieren:

Arno Steffen „op kölsch“ Anzeige Olympiahelde beim Pädsmetzjer

Michael Hehn „op Kölsch“ Anzeige „De Synergie vun Kläävbotz un Schruppsüffer“ endet im Virus

Arno Steffen „op kölsch“ Anzeige Wenn Nazis kölsche Songs spielen, „mösse mir uns wehre“

En der Woch drop mohten all, die e Instrument spille künne, met andere Passioneerte jet zosamme trööte, blose, singe, zupfe, striche, kloppe un dröcke, zoeesch als Zoom-Collasch online, dann, wat nit unbedingk besser wor, em Jade oder op däm Balkong.



Wä all dat nit kunnt oder noch nit jenoch hatt, kunnt noch jet: Applaudeere. Per Zoom-Collasch, em Jade, vum Balkong. Un för wä han mer nit all jeklatsch: Ärzte, Breefdräger, Kasseerer, för die Schmeer, die Bus- un Bahnfahrer. Un am mieschte han mer jejuz för et Fläjepersonal en dä Krankehüser.



Vill zo winnig Nüsele

„Vill zo winnig Nüsele verdeene die!“, „Denne möht mer ene Bonus latze, stürfrei!“, „Ohne die wöre mer opjeschmesse!“ Dat es alles jenau esu wohr, wie et flöck verjesse woodt. Als mer nit mih vür däm Baumaat un däm Supermaat anston musste, spädtstens als die Weetschaffte widder opjemaht han, woodt nit mih jesunge, applaudeert oder söns jet.



An dä Ömständ vum Fläjepersonal hät sich ävver nix, janix jeändert: Die maloche immer brav wigger, ohne zo murre, un han keine Cent dozo bekumme. Un, jläuvt et mir, et es en schläch bezahlte Plackerei!



Ich selvs han mir vür e paar Woche dä Oberschenkelhalsknoche jebroche (wann mer op die Achzig anjeiht, kann dat ens passeere) un kom en et Franziskus-Spidol em Ihrefeld. Noch am selve Dach opereert un dann: Op die Station C3. Sechser. Met Superzahl!



Vun andere Sick künnt e bessje mih kumme

Un deswäje, stellvertretend för all die Andere, he ming Lovv för die Lück vun dä C3: Su en hätzliche, fründliche, kompetente un zovürkommende Versorgung fingk mer en keinem Fünef-Stääne-Schuppe. Un die mohte un müsse richtig arbeide (jod: Noh minger Entlassung vielleich nit mih janz esu ärch).



Un dobei ben ich do nit nor jenese, ich han mich räjelräch erhollt un hätt mer mir jesaht: „Jung, do muss noch jet blieve!“ Ich hätt et jähn jedon.



Minge Bonus för die Station es en Kess Riesling. Vun andere Sick künnt e bessje mih kumme.



Mer lijje vielleich schneller em Spidol, als mer uns dat wünsche. Blieht jesund. Un denke mer an die, för die mer domols applaudeert han!

Wörterbuch

Zigge - Zeiten

Verodenung - Verordnung

Zoom-Collasch - geteilter Computer-Bildschirm bei einer Videokonferenz

Schmeer, Schmier - Polizei

juze, jejuz - jauchzen, jejaucht

latze - zahlen

Ömständ - Umstände

Plackerei - Schufterei

Achzig - achtzig

Spidol - Spital, Krankenhaus

Lovv - Lob

Blieht - bleibt

Zur Person

Michael „Mike“ Hehn steht im Karneval als „Nubbel“ auf der Bühne. Im „normalen“ Leben ist er Musiklehrer am Dreikönigsgymnasium. Hehn schreibt Büttenreden, aber auch kölsche Liedtexte. Das nächste Mal live zu erleben ist er am Sonntag, 18. Oktober. Im Rahmen des Vierten Kölner Krätzjer Festes tritt er zusammen mit dem Sänger Philipp Oebel im Sion-Brauhaus auf. Es gibt noch Karten. (fra)