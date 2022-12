Mike Hehn op Kölsch Wat üvverhaup nit jeiht

Köln – E Jespins es widder do. E Jespins, vun däm mer jedaach han, dat et zwor nit dud, doför ävver esu deef am schlofe es, dat et wie Dornrüsche zomindes ens för 100 Johr stell un leis en der Versenkung verschwunde es un dat mer sich wünsch, dat am Beste üvverhaup niemols mih ene Prinz doher köhm, öm it wach zo bütze: Dä Antisemitismus.



Vill Lück wesse, jläuven ich, janit, wat Antisemitismus eijentlich es un wo hä anfängk. Dobei es et janz einfach: Antisemitismus es, wann ich dä Jüdde, ejal ov se dütsch sin, franzüsisch, englisch , holländisch oder israelisch, pauschal irjend eine Dress ungerstelle: Dat Bestreben noh der Weltherrschaff oder dat se Pänz dudschlage, Brunne verjifte un wat weiß dä Düvel wat noch alles. Et Schlemmste es: Dä Antisemistismus met all singer Lüje, Ungerstellunge un Pogrome es ald uralt un kütt vun janz ungerschiedliche Sigge: zom Beispill vun Neonazis, Linksinterlektuelle un en letzter Zick immer widder vun Muslime.



Verfolgung statt Stolz

Wat han mer en Europa, sujar em Nome vum Härjodd, ald die Jüdde zerschlon, och he en Kölle. Dobei han mer die älteste Jüddejemeinde nördlich vun der Alpe. Zick 321! Dat es ene Jrund stolz drop zo sin. Mer baue schleeßlich jo och e staats Museum vür'm Rothus (wie immer en Kölle janz flöck, jünstig un ohne Panne, ävver dat es widder en andere Jeschich). Un wat han mer jemaht? 1349 woodten bei der sujenannte Jüddeschlaach, die mieschte kölsche Jüdde op widderlichste Wies kapott jeschlage. 1424 woodten dann alle kölsche Jüdde op iwich us der Stadt verbannt.

Wat dann zick 1933 passert es, es met Wöödt janit uszodröcke. Die Nazis han medden em 20. Johrhundert (dat muss mer sich ens vürstelle!) anjefange, die Jüdde us janz Europa systematisch ömzobränge. Dat wor un es ene singuläre, fabrikmäßije un bürokratisch orjaneseerte Völkermord.



Deswäje es die Bundesrepublik Deutschland dä bewusste Jäjeentwurf zom Drette Rich. Un deswäje es die Sicherheit Israels dütsche Staatsräsong (besser als Frau Merkel kann mer et nit sage!). Mer muss met der Politik vum Netanjahu nit enverstande sin un kann dojäje demonstreere. Ävver nit vür ener Synagoge un dobei „Scheiß Juden!“ brülle. Mer kann och jet han jäje die Politik vum Erdogan. Ävver do stellt mer sich och nit vür en Moschee un verdüvelt de Muslime.



Blänker Hass op Jläuvensjemeinschfte oder Völkerjruppe, un dozo jehöört dä Antisemitismus, hät en ener Demokratie nix zo söke. Wä dat nit bejrief, hät he nix verloore. Schalom.Wä dat nit bejrief, hät he nix verloore. Schalom.