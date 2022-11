Militärring gesperrt Frau bei Unfall in Köln-Ossendorf eingeklemmt und schwer verletzt

Köln-Ossendorf – Bei einem Autounfall in Köln-Ossendorf ist eine Frau am Montagabend in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei kollidierten gegen 21.20 Uhr zwei Pkw auf der Militärringstraße höhe Alte Escher Straße. Ein VW Tiguan wurde dabei gegen einen Ampelmast geschleudert. Am Steuer saß eine 30-jährige Frau, die mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Fiesta sowie sein 20 Jahre alter Beifahrer erlitten einen Schock.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der junge Fahrer aus Richtung Bocklemünd auf die Autobahn fahren wollte, eventuell wendete und dabei das ihm entgegenkommende Fahrzeug übersah. Er fuhr ungebremst in die Beifahrerseite des Wagens.

Der Militärring in Richtung Bocklemünd war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. (red)