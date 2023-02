Köln/Düsseldorf – Tief dröhnte das Horn der frisch vom Stapel gelaufenen „MS Rhein-Galaxie“ wie zur Begrüßung des Rheins, kurz nachdem die obligatorische Champagner-Flasche an der Außenwand des neuesten Exemplars der Schiffsflotte der „Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt“ (KD), um 11.30 Uhr mit einen lauten Knall an dessen Bordwand zerschellte.

Rund 350 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Stadtgesellschaft auf den Zugangsrampen sowie zahlreiche Passanten und Schaulustige am Ufer wohnten der Schiffstaufe am Freitagvormittag unter dem Turm des Schifffahrtsmuseums an der eigens neu errichteten KD-Anlegestelle an der Rheinpromenade in der Düsseldorfer Altstadt applaudierend bei.

Sie alle zeigten sich begeistert von den im Sonnenschein glänzenden und beeindruckenden Ausmaßen des neuen Flussgiganten mit drei Decks, der künftig für Events, Firmenveranstaltungen und Tagungen aber auch mit Party- und Genussfahrten zwischen den Städten Köln und Düsseldorf pendeln wird.

350 Gäste aus Politik und Wirtschaft wohnten der Schiffstaufe bei. Copyright: Ingo Lammert

„Die KD greift nicht nur namentlich mit der MS Rhein-Galaxie nach den Sternen“, sagte Geschäftsführer Achim Schloemer vor Ort. Denn das 85 Meter lange und 14 Meter breite Eventschiff für bis zu 1000 Gäste verfüge über modernste Technik sowie „eine hochwertige Ausstattung, wie sie bisher auf keinem anderen Schiff der KD zu finden ist“. Er hoffe und setze darauf, dass die MS Rhein-Galaxie nach zweijähriger, Coronavirus-bedingter Veranstaltungspause „zur angesagtesten Eventlocation auf dem Rhein avancieren werde.

Erstes Event-Schiff der Köln-Düsseldorfer

Die MS Rhein-Galaxie ist das erste Event-Schiff der Flotte der in der Kölner Frankenwerft beheimateten Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt GmbH, das einen festen Anlegeplatz in der Landeshauptstadt NRWs erhält. Darüber zeigte sich Düsseldorfs Bürgermeister Josef Hinkel in seiner Ansprache erfreut vor Ort erfreut. Auch den ökumenischen Segen erhielt das neue Flaggschiff der KD am Freitag von prominenten Vertretern der katholischen sowie der evangelischen Kirche der Stadt.

Gott solle den Menschen stets in dem Fall beistehen, dass „auch die beste Crew und die modernste Technik an ihre Grenzen stoßen“, schlossen die Geistlichen das Schiff in ihr Gebet zur feierlichen Schiffstaufe ein. Die übernahm anstelle der Fernsehmoderatorin Bettina Böttinger, die kurzfristig abgesagt hatte, als Patin Heike Döll-König, Geschäftsführerin von Tourismus NRW.

„Es ist wunderbar, damit werben zu können, dass so ein tolles Schiff unsere schönen Städte am Rhein künftig miteinander verbinden wird“, sagte die Verbands-Chefin. Auch die Umwelt werde durch modernste verbaute Technik geschont, eine möglichst nachhaltige Energieversorgung sichergestellt. Denn Schloemer zufolge werde für die KD-Schiffe, die MS Rhein-Galaxie ebenso wie für die elf Jahre zuvor getaufte MS Rhein-Fantasie, vor und nach den Fahrten an den Anlegern nicht mehr Motoren sondern durch neue Infrastruktur Landstrom für die Generatoren und den Schiffsbetrieb am Ufer genutzt.

Neues KD-Schiff: Restaurants, Bars, Lounges

Welche luxuriösen Vorzüge das neue KD-Schiff an mehreren Decks mit Restaurants, Bars, Lounges und Tanzflächen zu bieten hatte, davon konnten sich am Freitag die 350 geladenen Gäste bei der für anderthalb Stunden angesetzten Jungfernfahrt im Anschluss an die Taufe das erste Mal überzeugen. Bei Buffet, Getränken und Musik vom DJ stach die MS Rhein-Galaxie das erste Mal in die Fluten des Rhein. Allerdings nicht in Richtung Köln, sondern auf auf eine Route rund um Düsseldorf.

Informationen zu den Schiffen, dem Programm und den Fahrten mit der Köln-Düsseldorfer, sind im Internet zu finden.