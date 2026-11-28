In Buchheim und Holweide gibt es jede Menge gute Angebote, allerdings sei es schwierig, über diese Bescheid zu wissen. Außerdem bestehe immer häufiger ein Unwohlsein im offenen Raum aufgrund von fehlendem Sicherheitsgefühl und zunehmendem Schmutz und Müll. Und die Hitze sei ebenfalls ein zunehmender Stressfaktor in den Veedeln. All das sind Themen, neben vielen anderen, die die Bürgerinnen und Bürger beschäftigen. Das zeigte sich Mitte November bei einer Konferenz der Sozialraumkoordination Buchheim/Holweide.

Gut 50 Bürgerinnen und Bürger saßen an vier großen Tischen in der Aula der GGS An St. Theresia und tauschten sich über ihre Veedel aus. Sie konnten sich den weitgefächerten Oberthemen „Gemeinsam aktiv“, „Anpacken mit anderen“, „Vor deiner Haustür“ und „Nicht alleine durchs Veedel“ zuordnen. In einer zweiten Runde konnten sie die Tische und Themen wechseln.

Entstanden sind die Oberthemen durch die Online-Befragung der Bürgerinnen und Bürger im September. Dabei hatte die Sozialraumkoordination Buchheim/Holweide in Kooperation mit der Stadt Köln zu Themen wie Wohnsituation, Freizeit- und Sportangebote, Ärzteversorgung, Ehrenamt, Kinderbetreuung und allgemeiner Zufriedenheit befragt.

Bürger sprechen über drängende Themen in Buchheim und Holweide

Die Befragung war Teil der Sozialraumgebietsanalyse. Nach dem Handbuch für Lebenswerte Veedel sollen diese fortan jeweils im Turnus von fünf Jahren durchgeführt werden. Der nächste Schritt nach der Befragung war nun die Konferenz in Buchheim. Die Antworten dienten als Ausgangspunkte für die Oberthemen zum Austausch.

Und so kam es, nachdem Sozialraumkoordinator Mike Birk eine kurze Einleitung gegeben und die Ergebnisse in Kürze dargestellt hatte, schnell zu einem regen Austausch. Dabei wurde deutlich, dass sich diverse Themen durch alle Bereiche ziehen. „Es gibt ganz viel Wunsch nach zentralen Informationen und Begegnungsorten“, sagt Mike Birk, „das bezieht sich auf Veedelsaktionen, Freizeit- und Sportangebote, aber auch Ehrenämter und Hilfeangebote.“

Ganz deutlich sei geworden, dass es viele Angebote in den Veedeln gebe, über diese aber mehr und unterschiedlicher informiert werden müsse. „Das nehmen wir auf jeden Fall mit, um langfristige, umfangreiche Lösungen zu finden“, erklärt Birk. Ziel der Sozialraumgebietsanalyse, welche in allen 15 Sozialräumen durchgeführt wird, ist es unter anderem, Ziele und Herausforderungen herauszufinden und in einem politischen Antrag zusammenzufassen. Das bedarf Zeit.

Sozialraumkoordination möchte Teilnahmechancen und Lebensqualität verbessern

Birk habe aber bei der Konferenz auch kleinere, konkrete Vorschläge mitgenommen, die auf kürzerem Weg umgesetzt werden könnten. So sei etwa mehrfach der Wunsch nach Müllsammelaktionen geäußert worden.

„Ich bin total begeistert von den Leuten und Gesprächen“, sagt Mike Birk im Nachgang, „es war eine wohlwollende, respektvolle, produktive Stimmung und alle waren angebracht kritisch und fordernd.“ Besonders schön findet Birk, dass auf alle Themen auch der Blick nach vorn und auf das Positive gelegt wurde. Besonders das Engagement im Kleinen sowie die Nachbarschaftshilfe funktionierten in den Veedeln gut.

„Natürlich nehme ich jetzt für meine Arbeit viel mit, um die Teilnahmechancen und die Lebensqualität in den Stadtteilen zu verbessern, aber das Wichtigste war, denke ich, der Austausch unter den Leuten“, sagt Birk. „Im Endeffekt ist das demokratiebildend und ich glaube, darauf kann aufgebaut werden.“