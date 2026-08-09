Ein Kurzvideo des Tierheims Köln-Dellbrück sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Aufmerksamkeit. Im Mittelpunkt der Aufnahme steht der 19 Jahre alte Rüde Tommy, der zusammen mit vier jungen Katzen zu sehen ist. Trotz seines hohen Alters beobachtet der betagte Hund das Treiben der Jungtiere aufmerksam auf einer Decke.

Köln-Dellbrück: Hunde-Senior „Tommy“ kümmert sich um Katzenbabys

Der Hund lebt im Haushalt einer Mitarbeiterin der Tierschutzeinrichtung. Diese hat auch die Pflege der vier Katzenwelpen übernommen, die Ende Juli von der Feuerwehr aus einem Gebüsch gerettet und unterkühlt sowie geschwächt in das Tierheim gebracht worden waren. Wie die Einrichtung mitteilte, nimmt der Rüde im Haushalt eine schützende Rolle bei der Betreuung der Findelkinder ein.

In einem Beitrag auf der Plattform Instagram hob das Tierheim das Verhalten des betagten Tieres hervor. Während viele ältere Hunde einen ruhigen Alltag bevorzugten, zeige sich Tommy im Umfeld seiner Halterin weiterhin aufmerksam und begleite die Aufzucht der jungen Katzen.

Die Veröffentlichung stieß auf eine große Resonanz bei den Nutzerinnen und Nutzern. Der Beitrag verzeichnete knapp 300 Kommentare, in denen Leserinnen und Leser das harmonische Zusammenleben der Tiere sowie den Einsatz des betagten Hundes positiv kommentierten.

Körpergröße beeinflusst das Lebensalter

Ein Alter von 19 Jahren ist für Hunde eine außergewöhnliche Seltenheit. Wie hoch die Lebenserwartung eines Hundes ist, hängt unter anderem von Rasse und Körpergröße ab. Laut dem Tiermedizinportal erreichen kleine Hunderassen in der Regel ein höheres Lebensalter als große Rassen.

Das deutschsprachige Fachportal erklärt zudem, dass kleine Hunde meist erst ab etwa zehn Jahren als Senioren gelten, während diese Lebensphase bei großen Hunden bereits ab etwa sieben Jahren beginnt.

Mit zunehmendem Alter verändern sich außerdem die Ernährungsbedürfnisse. Eine angepasste Ernährung kann dazu beitragen, den jeweiligen Bedarf älterer Hunde zu berücksichtigen und Übergewicht zu vermeiden. (jag)