Die Polizei Köln hat einen mutmaßlichen Räuber gefasst. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln bekannt gaben, wurde der 32-jährige Mann am Dienstagnachmittag (18. August) in Düsseldorf-Flingern-Süd festgenommen.

Dem Mann aus Düsseldorf wird vorgeworfen, am 5. März eine 89 Jahre alte Seniorin in Köln-Dünnwald überfallen zu haben. Er soll die Frau vor ihrer Haustür in der Leuchterstraße abgepasst, in ihre Wohnung gezerrt und sie dort beraubt haben.

Die Ermittler kamen dem 32-Jährigen durch am Tatort gesicherte DNA-Spuren auf die Schliche. Eine Streifenbesatzung der Düsseldorfer Polizei kontrollierte den Mann gegen 14.20 Uhr auf der Erkrather Straße und stellte bei der Überprüfung fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. (red)