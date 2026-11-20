Die Polizei Köln fahndet aktuell nach zwei Frauen und einem Mann. Das Trio soll bereits im Juni einen 82-jährigen Mann in seiner Wohnung im Kölner Stadtteil Höhenhaus bestohlen haben. Anschließend sollen die Tatverdächtigen mit der entwendeten EC-Karte und der zuvor ausgespähten PIN des Seniors insgesamt 8000 Euro abgehoben haben. Eine der gesuchten Frauen wird nun mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Ein Foto gibt es hier auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW.

Vermeintlicher Pizzabote als Komplize

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten die beiden Frauen am Sonntag, 21. Juni, bei dem 82-Jährigen und gaben sich als Bekannte aus. Auf diese Weise gelangten sie in die Wohnung des Rentners. Dort gab eine der Frauen vor, eine Pizza bestellt zu haben, woraufhin wenig später ein Komplize als vermeintlicher Pizzabote an der Tür erschien.

Als der Senior die Lieferung mit seiner EC-Karte bezahlen sollte, spähten die Frauen seine PIN aus und stahlen daraufhin unbemerkt die Karte. Im Zeitraum vom 21. bis zum 23. Juni soll eine der Tatverdächtigen mit der Karte an Geldautomaten in der Sebastianstraße sowie am Brüsseler Platz insgesamt 8000 Euro abgehoben haben.

Polizei Köln sucht Zeugen und Zeuginnen

Die Ermittler und Ermittlerinnen fragen nun, wer Angaben zu den beiden Frauen oder dem mutmaßlichen Pizzaboten machen kann. Zudem wird geprüft, wer am 21. Juni im Bereich des Murgwegs oder im Umfeld der betroffenen Geldautomaten verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 55 telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)