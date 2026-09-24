Alle sollen mitmachen, alle sollen sich einbringen und ganz buchstäblich etwas mitbringen. Das ist die Idee hinter dem Apfelkuchenfest, zu dem der Runde Tisch Holweide jetzt schon zum elften Mal einlädt. „Die GAG stellt uns dafür immer 15 Biertischgarnituren und weiße Zelte zur Verfügung“, erzählt Willi Vögeli vom Runden Tisch, während er in seiner Küche die Streusel für seinen Kuchen knetet. „Es geht uns darum, etwas zu machen, so dass Menschen zusammenkommen und sich kennenlernen.“ Vögeli, der Pfälzer, und seine Frau Lis Nørgaard, die Dänin, machen es als Imis vor. Sie leben seit 2010 in Holweide und wollen bei ihren Veranstaltungen Alteingesessene und Hinzugekommene zusammenbringen. „Da es doch fast überall auf der Welt Äpfel gibt, laden wir eben zu einem Internationalen Apfelfest ein.“ In den letzten Jahren seien durchaus schon 200 Menschen mit 50 verschiedenen Kuchen vorbei gekommen. Auf der Streuobstwiese an der Isenburg steht dann die längste Kuchentafel Kölns.

Vögeli, der selber gerne backt und kocht, und seit er Rentner ist, auch immer mehr Zeit in seine Schreibleidenschaft steckt, streift an diesem Morgen die Schürze über, während seine Frau Lis schnell den Kaffee bereitet für den Besuch vom Stadt-Anzeiger. „Die Aufgaben in der Küche sind bei uns sehr gleichberechtigt verteilt, wir streiten manchmal darum, wer kochen darf, weil wir es beide gerne tun“, sagt die ehemalige Unternehmensberaterin, die sich nun als Rentnerin noch mehr Zeit nimmt für ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei der Kölner Bürgerstiftung und natürlich dem Runden Tisch Holweide.

Kuchen gibt es auch für Zugereiste aus anderen Veedeln Kölns

Besonders kümmert sie sich auch um die rechtsrheinischen Bücherschränke. Einmal in der Woche wird nach dem Rechten gesehen. „Man wundert sich schon manchmal, was Leute da so reinstellen“, erzählt Willi Vögeli. Handbücher für Windows und abseitige theologische Traktate würde doch niemand mehr lesen wollen. Oft seien Bücher auch arg abgegriffen, und schon wegen ihres ramponierten Zustands eher was für die blaue Tonne. Der Kuchenteig ist inzwischen gleichmäßig auf dem Blech verteilt. In die geschredderten Äpfel mischt Vögeli jetzt noch Calvados und Zimt, dann kommt die Masse obendrauf. Wer den Kuchen probieren möchte, darf auch aus anderen Stadtteilen anreisen.

Internationales Apfelfest, Streuobstwiese an der Johann Bensberg Straße in Holweide. Sonntag, 27. September. Alle sind zum Probieren eingeladen von 14 - 17.30 Uhr

Apfelstreuselkuchen vom Blech

• Zutaten: 1,8 Kilo Apfel Boskop oder Cox Orange oder Elstar • 350 g Mehl • 300 g Zucker feiner Zucker • 4 Eier, 300 g Butter • 1 EL Vanillezucker • 2 CL Calvados • 1 TL Backpulver • 1 Zitrone Saft • Zimt-Zucker 1/2 TL Zimt & 2 EL Zucker Für die Streusel • 500 g Mehl, 250 g Butter, 150 g Zucker, 3 EL Vanillezucker, 1 Ei, 2 EL Vanillezucker, 1 EL Puderzucker

1. Die Äpfel gründlich waschen. 2. Die Butter mit dem Mixer schaumig rühren und nach und nach mit dem Zucker verrühren, bis er sich aufgelöst hat. 3. Die Eier nacheinander unter die Butter-Zuckercreme rühren 4. Das Mehl mit dem Backpulver vermischen und unter den Teig rühren. 5. Die Äpfel entkernen. 6. Die Äpfel mit der Schale grob raspeln und mit dem Saft der Zitrone und dem Calvados und Zimtzucker vermischen. 7. Die geraspelten Äpfel auf dem Teig verteilen. 8. Für die Streusel das Mehl mit dem Zucker, Ei, Vanillezucker und der kalten in Würfel geschnittenen Butter mit den Händen zu Streuseln zerkrümeln. 9. Die Streusel auf den geraspelten Äpfeln verteilen. Den Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 180 °C Ober- und Unterhitze ca. 60 Minuten backen. Nach 40 Minuten die Streusel mit Backpapier abdecken, damit sie nicht zu dunkel werden. Den fertigen Kuchen mit Vanillezucker und Puderzucker bestäuben.