„Holweide lebt von Menschen und Unternehmen, die sich einbringen, Verantwortung übernehmen und unseren Stadtteil stärken“, sagt Hans‑Werner Bartsch, Vorsitzender des Förderverein Holweide e. V. Dieser feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen und nutzt dieses Jubiläum, um eine neue Auszeichnung in Holweide einzuführen.

Förderverein Holweide feiert 40-jähriges Bestehen

Der Verein wurde im Juli 1986 als Weiterentwicklung des „Großen Festausschusses“ gegründet. Mit ihm erhielten die zahlreichen Aktivitäten und Initiativen, die zuvor von Holweider Gruppen, Kirchengemeinden, Schulen, Verbänden und Vereinen getragen worden waren, einen rechtlichen Rahmen. Der Förderverein will das Zusammenleben der Menschen in Holweide – unabhängig von Konfession, Herkunft, Weltanschauung oder sozialem Hintergrund – fördern und das Verantwortungsgefühl füreinander und für den Stadtteil stärken.

Mit der Plakette „Offizieller Partnerbetrieb des Förderverein Holweide e. V.“ würdigt der Verein nun Partner-Unternehmen, die sich in „herausragender Weise für ein lebendiges, solidarisches und zukunftsorientiertes Miteinander im Stadtteil engagieren“, erklärt Bartsch. „Zum 40‑jährigen Bestehen möchten wir das Engagement besonders hervorheben und mit der neuen Plakette sichtbar machen. Sie steht für Partnerschaft, Vertrauen und Gemeinschaft.“

„Offizieller Partnerbetrieb des Förderverein Holweide e. V.“ erstmals verliehen

Die erste Plakette ging an die Volksbank Dünnwald Holweide eG, die seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner des Fördervereins Holweide e. V. und des Stadtteils sei. Diese übergaben Hans-Werner Bartsch und Michel Neuhardt vom Vorstand des Fördervereins vergangenen Monat an Stefan Eich und Marc Smolarek vom Vorstand der Volksbank. Auch weitere Holweider Betriebe wurden danach bereits ausgezeichnet. So haben jetzt auch Horizont Reisen, das Restaurant Zagreb sowie das Hollwigger Bistrorant die Plakette. Sie alle stünden laut Förderverein für lokale Verbundenheit, kontinuierliche Unterstützung und gelebte Verantwortung im Stadtteil.

Die Auszeichnung wird immer sichtbar im Eingangsbereich der Partnerbetriebe angebracht und soll damit ihr Engagement für Holweide unmittelbar erkennbar machen. Die Auswahl der ausgezeichneten Betriebe erfolgt durch den Vorstand des Fördervereins. Weitere Unternehmen können sich jederzeit über Kriterien und Möglichkeiten einer Partnerschaft informieren. Ziel der Initiative ist es, das Netzwerk engagierter Akteure im Stadtteil weiter auszubauen und neue Impulse für gemeinschaftliche Projekte zu setzen.