Die Bürgervereinigung Köln-Holweide e. V. hat bei ihrer Mitgliederversammlung auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurückgeblickt, in dem der Verein sein 100‑jähriges Jubiläum feierte. Neben den Berichten aus dem vergangenen Geschäftsjahr standen insbesondere die Neuwahl von Vorstandsmitgliedern, die weitere Vereinsarbeit und ein Ausblick auf kommende Aktivitäten im Mittelpunkt.

Die Bürgervereinigung Holweide traf sich zu ihrer Mitgliederversammlung. Copyright: Bürgervereinigung Köln-Holweide

Zudem wurde der Arbeitskreis „Next Generation“ vorgestellt. Fünf junge Erwachsene kümmern sich in dem Rahmen um Angebote und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in Holweide. „Hier setze ich mich dafür ein, Gemeinschaft zu stärken und die Interessen junger Menschen einzubringen“, erklärt Leon Cirotzki, der im Arbeitskreis dabeio ist. „Mir ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche gesehen werden. Für mich ist das Ehrenamt eine Möglichkeit, etwas zu bewegen, Verantwortung zu übernehmen und Menschen zusammenzubringen.“

Holweide soll ein gutes Image haben

Bei den Vorstandswahlen wurde Rainer Paffenholz zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und unterstützt damit den Vorsitzenden Thomas Gladisch. „Wenn niemand mehr im Ehrenamt tätig ist, können wir unsere wichtige Gesellschaftsform nicht aufrechterhalten“, erklärt Paffenholz. „Es bedeutet, viel Arbeit und Zeit zu investieren, macht aber auch Spaß. Ich mache es, damit unser Veedel lebenswert bleibt, und habe einen Traum. Erfolg ist, wenn ich jemanden aus Rodenkirchen frage, ob er Holweide kennt, und er mir antwortet: ‚Na klar. Das ist dieser fantastische Vorort, wo die Menschen gemeinsam leben und dies auch genießen.‘“

Bürgervereinigung Holweide wählt teils neuen Vorstand

Zudem wurde Caroline Güldenpfennig als zweite Kassiererin wieder gewählt. Das Amt der ersten Schriftführerin übernimmt künftig Sylvia Paffenholz und als 2. Schriftführerin wurde Mäggy Ruhkopf in ihrem Amt bestätigt. Der Vorstand wolle die Vereinsarbeit so vielfältig weitergestalten wie in den letzten Jahren. Neben regelmäßigen Angeboten wie dem Tafelcafé, der Mobilen Kleiderkammer und der Veranstaltungsreihe „Holweide hört“ gab es zahlreiche weitere Veranstaltungen und Aktivitäten. Für die Zukunft gibt es bereits Pläne. So ist ein Ausflug zum Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum bereits vorbereitet, ein Helfertag für die vielen ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützer ist vorgesehen.

Außerdem soll ein Stammtisch für alle Holweider Bürgerinnen und Bürger ins Leben gerufen werden. Die Bürgervereinigung möchte damit weiterhin ein lebendiger Ansprechpartner für die Menschen in Holweide sein und gleichzeitig Begegnungen, Nachbarschaft und Gemeinschaft fördern.