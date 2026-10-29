An der einen Stelle wird fleißig Unkraut herausgerissen, an anderer Stelle werden kleine Pflanzen eingesetzt und mittendrin fegt Mülheims Bezirksbürgermeister Vincent Morawietz Laub zusammen. Auf dem Picco Platz in Köln-Holweide herrschte am Wochenende reges Treiben. Grund dafür war der Gartentag, den der Runde Tisch Holweide (RTH) zweimal im Jahr organisiert, um die Beete auf dem Platz zu pflegen.

Mit Fördergeldern der Bezirksvertretung und des Grünflächenamts wurden 2023 die vielen Hochbeete mit essbaren Sträuchern bepflanzt. Der RTH hat die Patenschaften für mehrere Baumbeete übernommen und kümmert sich seitdem regelmäßig darum.

Helferinnen und Helfer, die am vergangenen Wochenende beim Gartentag auf dem Picco Platz in Holweide unterstützt haben. Mit dabei war auch Vincent Morawietz, Mülheims Bezirksbürgermeister (l.) Copyright: Rika Kulschewski

„Wir treffen uns vom Runden Tisch einmal die Woche, um die Beete in Schuss zu halten“, erklärt Projektleiterin Lis Nørgaard, „und zweimal im Jahr ist die große Aktion, das große Ausmisten, wo halt wirklich die größeren Aufgaben gemacht werden. Eingeladen sind dann alle, um zu helfen.“ Um die fleißigen Helferinnen und Helfer zu motivieren, gibt es zudem Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Köln-Holweide: Picco Platz soll aufgewertet werden

Der Gartentag ist eine von vielen Aktionen, die der Runde Tisch Holweide organisiert, um den Picco Platz aufzuwerten. Ins Leben gerufen hat die Initiative Murat Celik, der den Kiosk am Platz führt. 2017 sprach er mit einem Reporter über den Platz und machte so die Stadt auf die Situation aufmerksam.

„Ich bin hier aufgewachsen, ich weiß, wie es hier ganz früher aussah“, erzählt Celik, „es war ein schöner Platz, auf dem es viel gab, und dann hat sich jahrelang niemand drum gekümmert, das hat man irgendwann einfach gesehen.“ Nachdem der Artikel erschienen war, kam die Stadt auf Celik zu. „Ich habe dann einfach gesagt, dass wir hier gerne wieder Sitzplätze haben und den Platz aufwerten würden“, erinnert sich der Kioskbesitzer, „und dann haben sie sich auch wirklich Mühe gegeben, aber es könnte immer noch besser sein.“

Und so engagieren sich nun vor allem aktive Bürgerinnen und Bürger, um den Platz weiter aufzuwerten. So wurden im Sommer alle Sitzelemente auf dem Platz abgeschliffen und gestrichen. Ein Tisch mit Bänken strahlt jetzt in Rot-Weiß. Murat Celik hat außerdem dafür gesorgt, dass es nun eine öffentliche Toilette am Platz gibt. Und es sei noch mehr geplant.

Holweider Picco Platz soll Boulefeld bekommen

Immer konkreter wurde der Plan für ein Boulefeld, den die Bezirksvertretung bereits beschlossen hatte. „Wir haben von der Stadt jetzt das Okay bekommen, wenn wir die Fördergelder zusammenbekommen“, erklärt Lis Nørgaard, „und die GAG hat bereits Fördergelder zugesagt, deshalb sind wir optimistisch, dass das Boulefeld nächstes Jahr kommt.“

Das Feld soll nicht nur vom Runden Tisch installiert, sondern auch begleitet werden, sodass Aktive anwesend sein werden, um ins Spiel einzuweisen, wenn gewünscht. Zudem werden im Veedelsbüro und in Murat Celiks Kiosk die Spielmaterialien zur Verfügung gestellt. „Der Platz ist ein Lebensmittelpunkt und er soll schön sein, damit die Leute sich noch mehr hier aufhalten wollen“, sagt Celik. Er wolle deshalb kommendes Jahr auch eine kleine Eisdiele auf dem Platz einrichten.

Und auch der Runde Tisch sei nach dem Boulefeld noch lange nicht fertig. „Wir haben viele Pläne“, sagt Nørgaard, „wir haben jetzt schon einmal im Monat das Nachbarschaftscafé im Veedelsbüro, es stehen auf jeden Fall noch ein Trinkbrunnen und ein Tauschregal auf der Liste und unser großer Traum ist ein Repaircafé.“ All das solle schrittweise angegangen werden. Ziel sei es, den Picco-Platz für den ganzen Stadtteil attraktiv zu gestalten.

Deshalb sei auch der Gartentag wichtig, damit der Platz nicht verkümmere. Und so wird dort gemeinsam angepackt und gegärtnert. „Das ist einfach eine coole Sache“, betont Vincent Morawietz, der am Samstag mitgeholfen hat. „Wir wissen, wie schwierig es ist, Plätze aufzuwerten, und wissen über die Benachteiligung des Rechtsrheinischen Bescheid. Deshalb ist es umso wichtiger und schöner, dass Bürgerinnen und Bürger aktiv werden.“