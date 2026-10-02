Die Polizei hat am Freitagnachmittag (2. Oktober) in Köln-Mülheim zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren festgenommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mitteilen, sollen die beiden Bulgaren geplant haben, mit Kriegswaffen auf ein Gebäude oder eine Person zu schießen.

Zu den Auftraggebern und dem Ziel der geplanten Schüsse machten Polizei und Staatsanwaltschaft wegen der andauernden Ermittlungen keine Angaben. Einen der jungen Männer nahmen die Polizisten in einer Wohnung fest, den anderen vor seiner Wohnanschrift. Beide ließen sich widerstandslos festnehmen. (red)