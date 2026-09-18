In Köln-Mülheim wurden am Freitagmorgen (18. September) mehrere Schüsse auf ein Wohnhaus in der Windmühlenstraße abgegeben. Gegen 6.35 Uhr hatten Zeugen die Schüsse über den Notruf gemeldet, teilte die Kölner Polizei mit. Einsatzkräfte stellten mehrere Einschusslöcher in der Fensterfront einer Pizzeria im Erdgeschoss fest.

Auch ein Fenster in der darüberliegenden Wohnung wurde getroffen. In dem Zimmer hatte zur Tatzeit ein zehnjähriges Kind geschlafen. Das Kind blieb unverletzt. Auch sonst erlitt niemand Verletzungen. Weil sich in der Wohnung zum Tatzeitpunkt Menschen befanden, ermittelt nun eine Mordkommission.

Fahndung läuft: Polizei sucht Zeugen nach Schüssen in Mülheim

Zudem wurde eine Fahndung eingeleitet: Gesucht wird eine etwa 1,75 Meter große und dunkel gekleidete Person. Der Tatverdächtige soll nach der Schussabgabe zu Fuß in Richtung Auenweg geflüchtet sein, teilte die Polizei mit.

Die Polizei sichert Spuren am Tatort in Köln-Mülheim. Copyright: Matthias Trzeciak

Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Person machen können oder im Bereich des Tatorts sowie den gegenüberliegenden Glascontainern verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden.

Täter auf der Flucht – Hintergründe unklar

Der Tatort ist unterdessen abgesperrt, die Polizei sichert Spuren und befragt Zeuginnen und Zeugen. Sechs bis sieben Schüsse habe er am frühen Morgen gehört, erzählt ein Anwohner. Andere Anwohner berichten, von den Schüssen geweckt worden zu sein.

Einschusslöcher sind in den Scheiben einer Pizzeria zu sehen. Copyright: Matthias Trzeciak

Ein Mann sagte, seine Tochter habe sich gerade auf den Weg zur Schule gemacht, als die Polizei kam. Er sagt: „Ich habe ein bisschen Angst um unsere Kinder. Meine Tochter ist 15 Jahre und muss jeden Tag zur Schule. Das wird hier immer extremer.“

Anwohner schockiert: „Wir sind hier doch nicht in LA“

Auch andere Menschen in Mülheim zeigten sich besorgt, insbesondere angesichts der direkten Nähe der Schüsse zu einem Kinderspielplatz, einer Kindertagesstätte und einer Schule. „Das ist echt schlimm, kurz später sind Hunderte Schulkinder unterwegs – wir sind hier doch nicht in LA“, sagte eine Anwohnerin.

In diesem Jahr hat es in Köln mehrere Vorfälle mit Schüssen und Explosionen gegeben. Ermittlungen deuten auf Organisierte Kriminalität und Erpressung hin. Ob der aktuelle Einsatz in einem Zusammenhang damit steht, ist noch unklar. „Zusammenhänge zu zurückliegenden Schussabgaben werden geprüft“, teilte die Polizei Köln mit. (red)