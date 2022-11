Köln – Polizisten haben in Köln-Stammheim nach dreistündiger Fahndung am frühen Mittwochmorgen einen mutmaßlichen Brandstifter vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, soll er nach ersten Ermittlungen in der Nacht das Auto seines Vaters angezündet haben. Das Feuer griff außerdem auf ein weiteres Fahrzeug und einen Lichtmast über. Beide Autos brannten vollständig aus. Am Lichtmast entstand ebenfalls schwerer Schaden.

Knall weckte Anwohner

Laut Angaben der Polizei hatten Zeugen gegen 3 Uhr einen lauten Knall gehört und wurden dadurch auf die brennenden Fahrzeuge aufmerksam. Sie alarmierten die Feuerwehr. Durch Aussagen von Familienangehörigen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen den 29-Jährigen. Polizisten nahmen den wohnungslosen und stark alkoholisierten Mann um 6 Uhr im Schlosspark in Köln-Stammheim fest.

Er soll bereits im vergangenen Jahr eine derartige Tat angekündigt haben. Nach seiner Ausnüchterung soll er zum Vorwurf der Brandstiftung vernommen werden. (hen)