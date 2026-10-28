Kölns erstes Vollzholz-Bürohaus?Ohne Vorvermietung wird nicht gebaut

Für das Holz-Bürogebäude namens „Stellwerk“ im Büro- und Hotelviertel „I/D Cologne“ in Mülheim liegt die Baugenehmigung vor.

Doch ob die Projektentwickler des Viertels, Art-Invest und Osmab, das Gebäude wirklich bauen, hängt auch von der Nachfrage ab. Das bestätigte eine Sprecherin: „Der Baubeginn erfolgt nach Vorvermietung.“ Art-Invest führt demnach diverse Gespräche mit möglichen Mietern.

So präsentieren die Entwickler ihre Pläne für das geplante Haus. Copyright: Art-Invest Real Estate

Das „Stellwerk“ wäre laut der beiden Firmen das erste Vollholz-Bürogebäude in Köln. Allerdings sind nicht alle Bestandteile aus Holz: Für die Treppenhauskerne, die Tiefgarage und die Aufzugsschächte würde Beton verarbeitet. Das Gebäude könne zurückgebaut und das benutzte Holz weiterverwendet werden.

Wird das „Stellwerk“ gebaut, wäre das achte von elf geplanten Gebäuden im „I/D Cologne“, inklusive drei Innenhöfe sowie eine Cafeteria. 2021 war das erste Haus fertiggestellt worden.

Der Überblick über das „I/D Cologne“. Copyright: Art-Invest/Osmab

Das Gelände des früheren Güterbahnhofs Mülheim ist umgerechnet so groß wie rund zehn Fußballfelder und fußläufig rund 800 Meter vom Wiener Platz entfernt. Unter anderem haben Siemens, Renault, die Stadt Köln und Sixt dort Büros angemietet.

Wie berichtet, prüfen die Projektentwickler, ob im noch nicht entwickelten nördlichen Teil des Geländes doch keine Büros gebaut werden. Der Büromarkt steckt angesichts von KI und Homeoffice in der Krise. Eine Sprecherin sprach Anfang des Jahres von „alternativen Nutzungen“, konkretisierte aber nicht, was damit gemeint ist.

Erlaubt ist bisher nur eine gewerbliche Nutzung. Bevor dort etwa Wohnungen gebaut werden könnten, müsste laut Stadt der Bebauungsplan geändert werden – und zuvor die Nähe zu den Bahngleisen samt der Lärmauswirkungen auf neue Wohnungen überprüft werden.