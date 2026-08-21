Schon wieder sind in Köln Schüsse gefallen – und erneut ist ein Geschäft das Ziel gewesen. In der Nacht zu Freitag (21. August) haben Anwohner der Keupstraße in Mülheim die Polizei alarmiert. Nach mehreren Knallgeräuschen, die sie gegen 3.40 Uhr aus dem Schlaf rissen, wählten sie den Notruf.

Schüsse in Köln: Sprengstoffspürhund im Einsatz

Vor Ort stellten Einsatzkräfte mehrere Einschüsse in der Scheibe eines Juweliergeschäfts fest. Auf der gegenüberliegenden Seite konnten sie entsprechende Patronenhülsen sicherstellen. „Nach den Schussabgaben sollen sich zwei Verdächtige, davon einer in dunkler, sein Komplize in heller Bekleidung, in Richtung Holweider Straße entfernt haben“, berichtete ein Polizeisprecher.

Zur Spurensicherung zogen die Einsatzkräfte einen Sprengstoffspürhund der Bundespolizei hinzu. Den Grund für dessen Einsatz erklärte ein Sprecher auf Nachfrage: „Es geht um Munition und die Suche nach eventuell weiteren Patronen.“

Zusammenhang zu Schüssen auf Uhrengeschäft wird geprüft

Zuletzt war auf ein Uhrengeschäft in der Innenstadt, Breite Straße, geschossen worden. Gleich zweimal innerhalb weniger Tage. Einschüsse befanden sich in der Eingangstür, dem Schaufenster und der Fassade. „Eventuelle Zusammenhänge mit mehreren Schussabgaben auf ein Uhrengeschäft in der innerstädtischen Breite Straße werden geprüft“, so der Sprecher der Kölner Polizei.

Nach den Schüssen in Köln-Mülheim sucht die Kripo jetzt dringend Zeugen. Das Team des Kriminalkommissariats 15 ist für Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu erreichen. (iri)