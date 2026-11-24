Es war nicht der Unternehmer Frank Blase, der auf die Stadt Köln zugekommen ist, um sich eine weitere Aufführungsstätte im Rechtsrheinischen zu sichern. Es war der städtische Kulturdezernent Stefan Charles, der angesichts der katastrophalen Haushaltslage der Stadt bei Blase angefragt hat, ob sich dieser vorstellen könnte, das Mülheimer Depot ganz zu übernehmen. Und Blase hat seiner Heimatstadt daraufhin ein Angebot gemacht, das sich absolut sehen lassen kann.

Wer es ablehnt, muss sagen, woher er sonst das Geld nehmen will, um das Depot 2 dauerhaft als Kulturort im Rechtsrheinischen zu erhalten. Natürlich ist es für viele Beteiligte frustrierend, dass die klamme Stadt ihre Pläne für ein Kooperationshaus von freier Tanz- und Theaterszene und städtischen Bühnen nicht mehr finanzieren kann. Aber man kann jeden Euro eben nur einmal ausgeben.

Schmerzhafte Einschnitte unvermeidlich

Bei einem erwarteten Defizit von 1,7 Milliarden Euro in den nächsten beiden Jahren und einem drohenden Haushaltssicherungskonzept muss jedem klar sein, dass schmerzhafte Einschnitte unvermeidlich sind.

Das Angebot von Frank Blase bedeutet, dass ein über viele Jahre gewachsener Kulturort auch in Zukunft bespielt werden kann, anstatt bald dicht gemacht zu werden. Weil es für die freie Tanz- und Theaterszene dadurch zu Einschränkungen kommt, hat Blase ihr eine Förderung in beachtlicher Höhe zugesagt, mit der sich viele Projekte umsetzen lassen. Das ist zwar nicht das Gleiche wie das, von dem man in dieser Stadt lange Zeit geträumt hat. Aber es bietet der freien Szene viele Möglichkeiten, die der städtische Haushalt nicht bieten kann.

Wer das beklagt, sei an die enormen Kosten für die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz erinnert. Deren Folgen werden wir noch in Jahrzehnten spüren. Vor diesem Hintergrund, kann die Stadt froh sein, wenn ihr Investoren und Mäzene bei der Kulturförderung zur Seite springen.