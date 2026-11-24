Was wird aus dem Angebot von Frank Blase, die freie Tanz- und Theaterszene zehn Jahre lang mit jeweils einer Million Euro zu unterstützen? Wie berichtet, hatte der Musical-Produzent diese Offerte im Zusammenhang mit neuen Plänen für das Depot 2 im Mülheimer Carlswerk ins Spiel gebracht. Blase möchte die frühere Spielstätte des Kölner Schauspiels übernehmen und dort mit seiner Firma Apiro Entertainment ab September 2027 kleinere deutsche Musical-Produktionen auf die Bühne bringen. Doch in der Politik gibt es viel Widerstand gegen die Idee. Eine breite Unterstützung im Stadtrat ist bisher nicht in Sicht. Droht das Projekt zu scheitern?

Während der Sanierung der städtischen Bühnen diente das Depot, eine ehemalige Fabrikhalle, 13 Jahre lang als Interimsbühne des Schauspiels. Nach der Rückkehr des Schauspiels an den Offenbachplatz sollte ursprünglich im Depot 2 ein „Kooperationshaus“ von freier Szene und städtischen Bühnen entstehen. Als solches wurde es auch vorige Woche mit der Tanzproduktion „Angels of Anarchy“ der Choreografin Stephanie Thiersch neu eröffnet. Doch die erste Spielzeit 2026/2027 wird zugleich die letzte sein, denn in dieser Form hat das Haus keine Zukunft.

Wegen der schweren Haushaltskrise hält die Stadt den Standort in Mülheim für nicht mehr finanzierbar. Wie berichtet, hat Kulturdezernent Stefan Charles deshalb Blase das Depot 2 angeboten. Der Unternehmer hat im Gegenzug versprochen, dass die freie Szene das Depot 2 an mindestens 15 Tagen pro Jahr kostenfrei nutzen darf, inklusive Personal und Technik. Hinzu kommt sein Angebot von zehn Millionen Euro Förderung.

Im Kölner Stadtrat gibt es bisher keine Mehrheit für das Angebot von Frank Blase

Doch die Politik ist weiter uneins. Während CDU, SPD und FDP/KSG Zustimmung signalisieren, lehnen Linke und Volt die Vorschläge ab. Auch bei den Grünen gibt es Widerstand. Ihre Fraktion habe noch nicht entschieden, wie sie mit den Verwaltungsvorschlägen umgehen werde, so die kulturpolitische Sprecherin Brigitta von Bülow. „Wir beraten intensiv über dieses Thema, weil sehr viel auf dem Spiel steht.“ Man müsse „sämtliche Aspekte genau abwägen, um zu einer Lösung zu kommen, mit der alle gut leben können – sowohl die Mülheimer und Frank Blase als auch die freie Szene und die Bühnen“.

Die freie Szene hatte den Vorstoß der Stadt scharf kritisiert und von einem „kulturpolitisch fatalen Signal“ gesprochen. Im Rathaus wurde kritisiert, Charles habe Blase das Depot offeriert, ohne die Politik vorab einzubinden. Von Bülow sagt: „Die Verwaltung hat den Eindruck vermittelt, die Beschlüsse des Stadtrats zur Zukunft des Depots aus dem Jahr 2023 zu ignorieren.“ Andere meinen, Blases Angebot sei eine Chance für die klamme Stadt Köln, die man nutzen müsse.

Im Juni 2023 hatte der Rat entschieden, das Depot langfristig zu erhalten und als Standort für die freie Tanz- und Theaterszene sowie eine eigene städtische Tanzkompanie weiterzuentwickeln. Doch angesichts ihrer Finanznot hat die Stadt diese Pläne immer weiter abgespeckt. Im Januar wurde publik, dass sie das Depot 1 an Blase untervermietet. Er zeigt dort seit 12. November das Musical „Kick like a Woman“. Nun will er auch die kleinere Bühne in der ehemaligen Fabrikhalle bespielen.

„Für die ursprünglichen Pläne des Rates ist kein Geld mehr da.“

Dass Blase bereit sei, die freie Szene mit zehn Millionen Euro zu unterstützen, sei „großartig“, betont CDU-Kulturpolitiker Ralph Elster. „Wir sind heilfroh über so ein großzügiges privates Engagement.“ Der ursprüngliche Plan, das Depot in städtischer Hand weiterzubetreiben, habe „auf tönernen Füßen gestanden“. Wenn es mit Hilfe von Privaten gelinge, das Depot als rechtsrheinischen Kulturort zu erhalten, sei das zu begrüßen.

Ähnlich äußert sich FDP-Kulturpolitiker Lorenz Deutsch. „Für die ursprünglichen Pläne des Rates ist einfach kein Geld mehr da.“ Ausgangspunkt des Dilemmas sei das hohe Defizit der Bühnen, das durch die gewaltigen Kosten der Sanierung enorm gestiegen sei. „Da ist es ein Glücksfall, wenn ein Privater mit viel Engagement eine Alternative zur Sicherung des Standorts bietet.“

Auch SPD-Kulturpolitikerin Maria Helmis-Arend ist offen für Blases Angebot. „Entscheidend ist für mich aber nicht allein, wer das Depot künftig betreibt, sondern was am Ende konkret für die freie Szene und die Kulturstadt Köln, insbesondere das Rechtsrheinische, erreicht wird.“ Jede Lösung müsse sich daran messen, „ob sie die freie Szene strukturell stärkt, verlässliche Perspektiven schafft, das Depot als Kulturstandort sichert und die kulturelle Entwicklung im Rechtsrheinischen voranbringt“.

Linke fordern weniger Opernpremieren, um das Depot weiterzufinanzieren

Dagegen kommt von den Linken ein klares Nein. Ihr Kultursprecher Knut Scholz sagt: „Bevor die Bühnen eine Spielstätte zulasten der freien Szene und des Rechtsrheinischen aufgeben, muss zunächst geprüft werden, was sie sich an anderen Stellen möglicherweise nicht mehr im bisherigen Umfang leisten können. Im Zweifel würden wir als Linke eine Opernpremiere weniger am Offenbachplatz für den besseren Weg halten, als das Depot als öffentlichen Kulturort aufzugeben.“ Auch Volt will das Depot 2 in städtischer Hand behalten. „Wir halten an der Idee eines Kooperationshauses fest, um die freie Szene zu schützen. Davon profitiert doch die ganze Stadt“, sagt Ratsmitglied Jasna Ibrić.

Vor der Entscheidung des Stadtrats am 10. Dezember hat die Verwaltung der Politik ihre Sicht der Dinge in Fachgesprächen dargelegt. In einem internen Papier, das unserer Redaktion vorliegt, schildert sie Blases Angebot, vereinfacht gesagt, als alternativlos. Ohne seine Unterstützung stehe das Depot 2 ganz vor dem Aus. Das ursprüngliche Konzept eines großen Kooperationshauses mit eigener Tanzsparte sei zwar „kulturfachlich fraglos die beste Lösung“, doch diese Option existiere schlichtweg nicht mehr. „Die dauerhafte Finanzierung des Depots ist angesichts der Lage des gesamten Kölner Haushalts und insbesondere der Situation der freien Szene nicht verantwortbar.“

Stadt Köln bezuschusst Bühnen mit rund 130 Millionen Euro pro Jahr

Ein Kooperationshaus binde „erhebliche öffentliche Mittel“. Gleichzeitig stünden „bestehende Kultureinrichtungen und gewachsene Strukturen“ unter hohem wirtschaftlichem Druck, heißt es in dem Papier. „Wären die finanziellen Schwierigkeiten nur vorübergehend, könnte es sinnvoll sein, das Kooperationshaus zunächst in kleiner Form zu erhalten. Die Haushaltslage der Stadt, das strukturelle Defizit der Bühnen und die begrenzten Fördermöglichkeiten von Land, Bund und EU lassen jedoch auf absehbare Zeit keine solche Entwicklung erwarten.“

In der Spielzeit 2027/2028 bezuschusst die Stadt die Bühnen mit 128,8 Millionen Euro, 2029/30 sind es bereits 132,2 Millionen. Mit der Übernahme beider Depot-Hallen durch Apiro „könnten die Bühnen wirtschaftlich entlastet und der Standort in Mülheim langfristig kulturell genutzt werden“, so die Stadt. Sie betont: Blases Angebot bedeute zusätzliche Mittel, um die Künstler „breiter, unabhängiger und langfristiger zu fördern“. Entscheidend sei, dass die Gelder „nach transparenten fachlichen Kriterien und unabhängig von einer Einflussnahme des privaten Förderers vergeben werden“.

Die bisherige Unterstützung der Stadt für die freie Szene in Höhe von 500.000 Euro pro Jahr soll auch in Zukunft fließen, so dass künftig insgesamt 1,5 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung stehen. Außerdem prüft die Stadt zurzeit, ob sich die bisherige Probenbühne, der sogenannte „Kupferzug“ auf dem Carlswerkgelände, künftig für Produktionen nutzen ließe. Dem Vernehmen nach ist ein Investor bereit, sich an den dafür erforderlichen Investitionen finanziell zu beteiligen.