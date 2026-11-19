Für ein bisschen Kunst reicht’s noch. An diesem Freitagabend wird das Depot 2 in Mülheim neu eröffnet als „Kooperationshaus“, das die Freie Szene gemeinsam mit den Städtischen Bühnen bespielt. In dieser Form hat es aber nur eine einzige Spielzeit vor sich. Über ihr steht das Motto „trotzdem“.

Das könnte die Bühne und die Künstler meinen, denen in der vergangenen Zeit so viel Hoffnung zerstört wurde von der Lokalpolitik. Das Publikum geht aber nicht trotzdem hin, sondern vielleicht umso mehr. Um die Chance nicht zu verpassen, Tanz, Performance, Musik, Schauspiel an dem in 14 Jahren als Interimsspielstätte liebgewonnenen Ort zu sehen.

Interim schon wieder. Das Eröffnungsstück „Angels of Anarchy“ der Kölner Choreographin Stephanie Thiersch mit ihrer Company Mouvoir passt zu der Situation der Erschütterungen. Doch waren die Figuren in den Choreographien von Thiersch eigentlich schon immer Engel der Anarchie. Unbotmäßig, ungeschliffen, Suchende. Zumal sich die Künstlerin früher gern als Fan des Punk und des Surrealismus bezeichnete.

Seit dem Jahr 2000 macht Thiersch, die vom Tanz kommt und dann an der Kunsthochschule für Medien studierte, ihre Stücke in Köln. Aber nein: Sie muss, wenn sie mit mehr als zwei, drei Tänzerinnen arbeitet, woandershin. Die größeren Stücke, für die sie vor allem bekannt ist, auch mit Live-Musik, produziert und zeigt sie dann in Düsseldorf, am Tanzhaus NRW. Oder in Berlin. Denn in Köln fehlt der Raum, trotzdem blieb sie der Stadt treu, gehört zur Freien Szene, setzte sich als vom Land NRW relativ gut Geförderte sehr für die Sache Depot 1 und 2 ein.

In Düsseldorf gab es für „Angels of Anarchy“ Standing Ovations

Ihre „Angels of Anarchy“ hatten kürzlich Premiere in Düsseldorf; es gab Standing Ovations. Sieben Tänzerinnen und die fulminante südafrikanische Musikerin Monthati Masebe als Master of ceremonies hatten sich einen Raum – nicht erobert, sondern per Tanz, Sprache, Sprachen, Gesang immer mehr zu ihrem gemacht. Vom ruckenden Hereintappen wie Aliens über die Rhythmen, mit denen ihre bloßen Füße den Boden bearbeiteten, auch mit dem Muster von House Dance, übers lockere Laufen, Wehen, Kreiseln, Lächeln, feministisch-kollegiale Einhaken. Man mag Frauen in roten halblangen Kleidern für ein wenig kitschig halten und dass sie das Gemeinschaftliche ausstellen statt Konflikt. Aber damit und mit der Veränderlichkeit oder Vielgestaltigkeit dieses Zusammenseins und den individuellen Nuancen hält die Inszenierung die Spannung. Sie ehrt die Gruppe und was diese kann; dazu lässt sie die „Angels“ in einer Umgebung los, die an das Böse grenzt, das sie latent bedroht, ohne sichtbar zu sein. Nicht greifbar.

Das sagt der Text, den die bekannte Autorin Kathrin Röggla, Professorin an der KHM, beigesteuert hat. Neuland war es für Thiersch, mit Literatur zu arbeiten, für die Tänzerinnen eine große Aufgabe, sich ihn zu eigen zu machen und doch über allem schweben zu lassen wie einen Mitspieler. Es geht um einen Garten, um Territorium, darum, vorm Bedrohenden zu fliehen, sich zu ducken oder sich sichtbar zu machen.

Schon als Stephanie Thiersch in Köln als Choreographin begann, hieß es: Es gibt zu wenig Orte für den Tanz und für hochkarätige Festivals. Mit den jeweiligen Dezernenten wurde gesprochen, gesucht. „Ich habe mich total reingehängt“, sagt sie. Hat beraten, sich auf Panels gesetzt, hat vorbildliche, zur Stadtgesellschaft hin offene Kunst-Orte in Paris gezeigt, ihre dortigen Kontakte spielen lassen. Hat nach dem verheerenden Sylvester 2016 mit „City Dances“ die ganze Stadt und den Vorplatz des Bahnhofs bespielt, betanzen lassen.

So etwas sollte nun wieder und mehr gemacht werden, war ihr Vorschlag. Sie bewarb sich, mit ihrer internationalen Vernetzung im Gepäck und dem Choreographen Trajal Harrell als Compagnon, auf die Ausschreibungen für eine Tanzkompanie an den Städtischen Bühnen (nach Richard Siegal), dann fürs Doppel-Depot in Mülheim, das in der Schauspiel-Interim-Zeit „zum coolsten Ort geworden und von vielen angenommen worden sind, auch vielen jungen Menschen“. Immer wieder seit mehr als 25 Jahren gab es mal Hoffnung, wie ein Pflänzchen, das in aufgestöberten Räumen sprießte. Da war etwa die Halle Kalk, die ein hochkarätiges Tanzfestival bespielte von 2003 bis 2005 und so einweihte für künftige Möglichkeiten. Nun das Depot. Der Tanz sollte ins Depot 1, endlich angemessen platziert für die Ausstrahlung nach Köln hinein und von dort hinaus, neben der bestehenden Tanzgastspielreihe der Städtischen Bühnen.

Aus dem versprochenen Depot 1 wurde das Depot 2 - und daraus wurde dann: Nichts

Dann wurde es wieder nichts. Depot 1 geht an den Musical-Betreiber Apiro des Unternehmers Frank Blase. Hiermit war die Gesamtidee des „Kooperationshauses“ im modellhaften Stil – Stadttheater und freie Szene gemeinsam, insbesondere für den Tanz – „schon tot“, sagt Heike Lehmke vom Landesbüro Tanz NRW. Auch sie hängte sich jahrelang rein in zahllosen Meetings und mit Konzepten. Endlich war hier „ein großer Wurf“ auf dem Tisch, realisierbar. Dann also nur noch Depot 2, wieder Konzepte, Gespräche, Initiativen, in denen der Tanz-Garten schrumpfte.

Nun nichts. Das erfuhren die Künstler, allesamt ehrenamtlich in er Sache engagiert, aus der Zeitung Ende September. Demokratisch getroffene Beschlüsse der Stadt gelten plötzlich nicht mehr. Um Geld zu sparen, aber wie viel genau? Von wem beschlossen? Lehmke hat keine Hoffnung mehr. Tim Behren von der Company Overhead Project und Leiter des großen Circus Dance Festivals, der sich in der „AG Depotopia“ stark gemacht hatte, möchte sich aus Enttäuschung gar nicht öffentlich äußern.

Gegen den Musical-Produzenten Frank Blase haben die Genannten nichts, im Gegenteil. Die Stadt sei schuld, „sie scheitert, nicht die Akteure“ auf Künstlerseite. Sie glauben auch nicht, dass die von Blase angebotenen 15 Termine pro Jahr im Depot ab Herbst 2027 für die Kölner Freie Szene, also für sieben unterschiedliche Künstler, in dem räumlichen Kontext dort für jemanden attraktiv sein werden. „Als ernteten die Kirschen nun andere“, ärgert sich Thiersch im Hinblick auf die sehr vielen Steuergelder, mit denen dieser rechtsrheinische Ort für Theater und Tanz und nachbarschaftliches Miteinander erschlossen wurde und der nun in private Hände gerät.

Dass Blase außerdem 10 Millionen Euro für die Szene für 10 Jahre zugesagt hat, kompensiert das nur scheinbar. Noch weiß niemand, wer sie wie an wen verteilt. Das Porzellan ist derart heftig zerschlagen von Seiten der Stadt, dass die „Angels of Anarchy“ eigentlich streiken müssten. „Schwanengesang auf den Tanz in Köln“, resümiert Heike Lehmke. Thiersch: „Jetzt also wieder Kleinklein“. Aber Tanzen heißt nicht aufzugeben. Trotz allem.