Einsatzkräfte der Kölner Polizei haben am Montag (23. November) in Köln-Mülheim einen 23-jährigen Mann festgenommen. Wie die Behörde mitteilte, trafen die Polizisten und Polizistinnen im Treppenhaus einer Gaststätte an der Berliner Straße zufällig auf den mutmaßlichen Drogendealer.

Die Uniformierten hatten das Gebäude ursprünglich wegen eines anderen Einsatzes betreten. Als der 23-Jährige die Beamten und Beamtinnen sah, ergriff er spontan die Flucht in Richtung Hinterhof. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Einsatzkräfte den Verdächtigen jedoch einholen, stoppen und fixieren.

Wohnungsdurchsuchung in Köln-Ostheim führt zu weiterem Drogenfund

Noch während seines Fluchtversuchs hatte der junge Mann eine Papiertüte mit mutmaßlichem Kokain zerrissen und weggeworfen. Die Polizisten und Polizistinnen stellten die weggeworfene Tüte sicher. Im Anschluss erwirkte die Staatsanwaltschaft Köln einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss für den derzeitigen Unterschlupf des Mannes.

Bei der darauffolgenden Durchsuchung einer Dachgeschosswohnung an der Mannheimer Straße im Stadtteil Ostheim fanden die Polizisten und Polizistinnen unter anderem rund 300 Gramm Kokain. Da der 23-Jährige keinen festen Wohnsitz nachweisen kann, wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ am Dienstag (24. November) einen Haftbefehl gegen den Festgenommenen. (red)