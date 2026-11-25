Ermittler und Ermittlerinnen des Kölner Kriminalkommissariats 27 haben am Dienstagmorgen (24. November) gemeinsam mit dem Einsatztrupp „Fokus Sicherheit“ einen 27-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mitteilten, wurden bei anschließenden Durchsuchungen in vier Kölner Objekten kiloweise Betäubungsmittel und diverse Waffen beschlagnahmt.

Der 27-jährige Hauptbeschuldigte steht im Verdacht, den Bezug größerer Mengen an Betäubungsmitteln sowie deren Weiterverteilung an Zwischenhändler und Zwischenhändlerinnen und den Verkauf an Endkonsumenten und Endkonsumentinnen maßgeblich koordiniert zu haben. Ein Richter schickte den Mann in Untersuchungshaft.

Razzia in Kölner Innenstadt und Ehrenfeld: Waffen lagen griffbereit

In den frühen Morgenstunden waren die Einsatzkräfte zeitgleich in die Objekte in der Kölner Innenstadt und in Ehrenfeld eingedrungen. Dort stellten sie mehr als 18 Kilogramm Cannabisprodukte, psychoaktive Tabletten sowie weitere Betäubungsmittel sicher. Zudem fanden die Polizisten und Polizistinnen in den Wohnungen griffbereit liegende Waffen, darunter mehrere Luftgewehre, eine Luftpistole, mehrere Jagd- und Einhandmesser, einen Elektroschocker, einen Baseballschläger sowie Reizgas.

Zwei weitere vor Ort angetroffene Tatverdächtige, die ebenfalls 27 Jahre alt sind, wurden nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Im Raum steht der Verdacht des bewaffneten bandenmäßigen Betäubungsmittel- und Cannabishandels. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an. (red)