„Wir wollen, dass sich jede und jeder willkommen fühlt und abwechslungsreiche Musik nach Mülheim bringen“, sagt Hannah Wilhelmy. Seit diesem Herbst veranstaltet die Lehrerin gemeinsam mit sechs weiteren Musikbegeisterten kostenfreie Konzerte in der Veedelskirche in der Graf-Adolf-Straße 22.

Unterschiedlichen Musikerinnen und Musikern sowie Bands wird in dem gemütlichen Saal eine Bühne geboten. Das nächste Konzert ist am 20. November. Hello Piedpiper und Jonas Zorn füllen den Raum dann mit Indie- und Folk Musik. 2027 sind weitere Konzerte einmal pro Monat geplant.

Lehrerin startet Konzertreihe in Veedelskirche in Köln-Mülheim

Die Idee sei durch Hannah Wilhelmy entstanden, die schon immer leidenschaftliche Konzertgängerin ist. Als sie 2024 nach Mülheim zog, informierte sie sich, was es alles gibt. Letztlich sei sie auf Pfarrer Sebastian Baer-Henney gestoßen.

Hannah Wilhelmy möchte coole Musik nach Mülheim bringen. Mit anderen Musikliebenden veranstaltet sie daher „Golden Stories“ Konzerte. Copyright: Rika Kulschewski

„Ich habe ihn ganz toll gefunden und gedacht, er mag die gleiche Musik wie ich“, erinnert Wilhelmy sich, „also habe ich ihn einfach auf Instagram angeschrieben und gefragt, ob er Lust hat, coole Musik nach Mülheim zu bringen.“ Mit der Nachricht war der Startschuss für die neue Konzertreihe „Golden Stories“ gefallen.

Baer-Henney sei begeistert gewesen. „Er sieht Kirche als eine Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen und Kultur zu unterstützen, da passen die Konzerte perfekt“, erklärt Wilhelmy, „trotzdem ist es keine Veranstaltung der Kirche, sondern sie stellt einfach den Raum und Sebastian ist Teil des Veranstaltungsteams.“ Der Pfarrer zeigte ihr den Raum in der Veedelskirche. „Er hat die Discokugel angemacht und vorgeschlagen, die Wand gold zu streichen. Ich war direkt begeistert“, sagt die Lehrerin.

Ehrenamtliche Gruppe veranstaltet Konzerte in Mülheim

Zu zweit wollten sie bereits 2025 Konzerte veranstalten, doch es sei einiges dazwischen gekommen. „Rückblickend hätten wir das auch gar nicht zu zweit geschafft“, sagt die 44-Jährige, „und dann wurden mir Leute in den Weg geschickt.“

Bei einem Konzert lernte Wilhelmy beispielsweise Janis Tarut kennen, der sich mit Technik auskennt. Auch Fotograf Stephan Strache lernte sie zufällig bei einer Ausstellung kennen. „So haben wir uns irgendwie alle zusammen gefunden und beflügeln einander“, erzählt Wilhelmy. Ergänzt wird das Team durch Maybritt Fischer, Silke Müller und Tania Sivertsen.

Gemeinsam organisieren sie nun die „Golden Stories“-Konzerte komplett ehrenamtlich. „Mülheim ist bunt, offen und tolerant, so sollen auch die Konzerte sein“, sagt Wilhelmy. Den Musikerinnen und Musikern können sie eine kleine Gage zahlen, da die Gemeinde das Projekt unterstützt.

Bei den „Golden Stories“-Konzerten steht Gemeinschaft im Mittelpunkt

„Wir wollen eine Vielfalt an unterschiedlichen Stilen und Sprachen und achten darauf, dass nicht nur Männer auf der Bühne stehen“, erklärt Wilhelmy, „gerne wollen wir natürlich auch lokalen und kleinen Musikschaffenden Aufmerksamkeit verschaffen.“ Die einzige Regel bei der Musikauswahl sei, dass alle Teammitglieder einverstanden sein müssen.

Bei den Konzerten selbst achte das Team primär auf das Wohlgefühl aller. „Wir wollen goldene Momente schaffen, eine Gemeinschaft entstehen lassen und ein vielfältiges Publikum, das Mülheim widerspiegelt“, sagt Wilhelmy. Dass das klappe, habe sich bereits bei den ersten beiden Konzerten gezeigt.

Beim ersten Konzert waren bereits ungefähr 100 Personen. „Ich habe mich irgendwann in die Menge gesetzt und gespürt, dass es für alle ein besonderer Moment ist“, erinnert sich Wilhelmy. Beim zweiten Konzert wiederum habe eine Person goldenen Glitzer mitgebracht. „Plötzlich haben sich alle gegenseitig Glitzer ins Gesicht aufgetragen“, erzählt Wilhelmy. Solche Momente zu schaffen, darum ginge es in der Konzertreihe.

Damit alle diese Momente auch so aufnehmen können, hat das Team goldene Regeln entwickelt. Dazu gehört etwa, dass es ein Awareness-Team gibt und sie neurodivergente Menschen und Personen mit Beeinträchtigung mitdenken, meint Wilhelmy: „Hier sind alle willkommen. Nur Intoleranz hat keinen Platz.“