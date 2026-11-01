„Der Schlosspark hat eine gewisse Exklusivität, es ist einer der wenigen Orte in Köln, an denen Kunst und Natur komplett im Einklang sind“, sagt Gerhard Bonse. Der Kölner ist Hobby-Fotograf und spaziert regelmäßig durch den Stammheimer Schlosspark. Direkt am Stammheimer Ufer am Rhein liegt der Park mit altem Baumbestand. Er beherbergt eine ständige Skulpturen-Ausstellung mit stetig wechselnden Installationen lokaler Künstlerinnen und Künstler. „Er ist nicht mit Kunst überfüllt, sondern die Skulpturen fügen sich in die Natur ein“, betont Bonse.

Der Schlosspark sei für ihn deshalb eine Besonderheit in Köln und ein Ort der Entspannung. „Anstelle von Yoga gehe ich im Park spazieren und habe immer meinen Fotoapparat dabei“, erklärt der Kölner. Die Fotos, die so über das Jahr entstehen, veröffentlicht die Initiative Kultur Raum Rechtsrhein (KRR) seit 2021 im Schlosspark-Kalender, der laut Bonse mittlerweile eine große Beliebtheit gefunden hat. Die siebte Auflage für das Jahr 2027 ist seit Ende Oktober erhältlich. Der Kalender ist A4 groß und kostet 10 Euro.

Köln-Stammheim: Schlossparkkalender ist wieder erhältlich

Die Initiative ist ein flexibler Zusammenschluss von bildenden Künstlerinnen, Kunsthistorikern und Kaufleuten mit dem Ziel der Förderung von Kunst und Kultur im rechtsrheinischen Kölner Raum. Mit dem Kalender wollen sie die Künstlerinnen und Künstler der Installationen im Schlosspark unterstützen. Der Erlös der jüngsten Ausgabe kommt deshalb den Künstlerinnen und Künstlern im Rahmen der 25-jährigen Jubiläumsausstellung, die ab Pfingsten 2027 im Park zu sehen ist, zugute.

Die Auflage beträgt erneut 500 Exemplare, die in den vergangenen Jahren recht schnell vergriffen war. Erhältlich ist der Kalender im Rewe am Stammheimer Ring 86–88, bei Lotto Bell an der Moses-Heß-Straße 8 und beim KRR-Vorstand Hans Metzmacher. Er ist telefonisch unter 0221/662816 oder per Mail an hans.metzmacher@gmx.de zu erreichen.

Die abgedruckten Bilder der siebten Auflage sind über das gesamte Jahr 2026 entstanden. So ist im Januar der schneebedeckte Park abgebildet, während im Juni die Kölner Sittiche am blauen Himmel zu sehen sind. Und im November ist der Schlosspark im Nebel versunken. „Wenn das Wetter besonders ist, gehe ich immer direkt in den Schlosspark, dann entstehen ganz besondere Momente und Motive“, sagt Fotograf Gerhard Bonse. Diesen Blick auf die Natur, die Kunst und den Schlosspark möchte Bonse mit seinen Fotos teilen.