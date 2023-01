Waldbad in Köln-Dünnwald Hundefans verleihen Tier-Oscars

Dünnwald – Ihr Weg zur „Petfluencerin“, die mit ihrem Hunderudel via Instagram regelmäßig mehr als 10000 Follower begeistert, habe sich ganz allmählich ergeben, erzählt Sonja Heidbrink, die mit ihren drei Fellnasen aus Bielefeld zur Hundeparty ins Waldbad Dünnwald angereist kam –wie rund 300 weitere Gäste aus ganz Deutschland. „Seit sechs Jahren habe ich eine Agentur für Filmhunde; mein Appenzeller-/Australian-Shepherd-Mix Amy hat neulich in einem «Tatort» mitgespielt“, erzählt sie stolz. „Und seit drei Jahren betreibe ich meinen Instagram-Kanal, den ich zunächst als Tagebuch für mich selbst geführt hatte. Über die Zeit kamen immer mehr Follower hinzu. Ich bin glücklich und froh, ihnen Tipps und Tricks rund um Hunde vermitteln zu können.“

Zum zweiten Mal nach 2019 hatte André Karkalis zur „Tony-Beachparty“ – benannt nach dessen eigenem Hund – ins Dünnwalder Waldbad am Peter-Baum-Weg 22 eingeladen, ein „Klassentreffen“ der erfolgreichsten zwei- und vierbeinigen Social-Media-Gespanne aus Deutschland. Anlass war die Verleihung der „German Petfluencer Awards“ in vier Kategorien plus Publikumspreis.

In den Schwimmbecken konnten sie nach Herzenslust schwimmen und umhertauchen. Auf einem Agility-Parcours hieß es, ihre Schnelligkeit beim Hürdenspringen, Slalomlaufen, Leiter-Klettern und dem Robben durch Stofftunnel auszutesten. Alle Besucher konnten, ganz in Filmpreis-Manier, ein Foto von sich und ihren Lieblingen auf dem Roten Teppich machen lassen. Aussteller rund um Tiernahrung, Fellpflege, Hundebekleidung und -zubehör, Ortungs- und Chip-Systeme sowie ein Online-Tierarzt präsentierten sich auf den Freibadwiesen. Wer mochte, konnte Karikaturen von sich plus Hund zeichnen lassen. Beim Biergarten in der Mitte des Areal gab es nicht nur einen Streetfood-Truck sowie Kaffee- und Kuchenstand für zweibeinige Gäste: Für die Hunde gab es einen eigenen Schwenkgrill, sowie eine Eisdiele mit zuckerfreiem Schleckzeug.

„Die Idee zu unserer Tony-Beachparty ist durch unsere Tier-Oscars entstanden“, erinnert sich Karkalis. „Die Frage war, wo wir sie verleihen können – für uns stand fest, dass das Event draußen stattfinden sollte, in tierfreundlichem Ambiente. Dann dachten wir: Machen wir's doch in Form einer Party!“ Das weitläufige Waldbad biete ideale Bedingungen: Hier sei man sehr glücklich und wolle auch in den Folgejahren wiederkommen. Doch woher kommt die große Begeisterung für Social-Media-Kanäle rund um Haustiere? „Seit Anbeginn des Internets sind Katzen und Hunde mit die beliebtesten Inhalte, die das Web zu bieten hat“, erläutert er. Die Spannweite ist sehr breit: Von allgemeinen Hunde-Tagebüchern gibt es spezielle Angebote etwa zu Spiel und Spaß, Erziehung, Ernährung, Gesundheit und Pflege sowie Reisen mit dem Hund. „Diejenigen, die heute hier sind, vereinen zusammen mehr als zehn Millionen Follower“, betont er.

Bei den Preisen setzte sich in der Kategorie „Blog des Jahres“ Svenja Bedner aus Bielefeld durch, mit ihrem Ausflugs- und Reise-Weblog „Lottes Abenteuer“. Video-Creator des Jahres wurde Christopher Ketteler aus Bocholt mit seinem Instagram-Account „oggiundchris“.

Süßes Pinscher-Trio

Den Titel der „Petfluencerin des Jahres“ holte sich Vanessa Magalhaes aus Solingen, mit ihrem Channel „verpinscht“ rund um ihr süßes Pinscher-Trio. „Micro-Petfluencerin des Jahres“, der Titel für kleinere Angebote, gewann Jasmin Nolden aus Sankt Augustin mit „tyson_und_minnie“. Den per Online-Votum ermittelten Publikumspreis gewann „XXL Balu“, ein Tiktok-Channel rund um eine amerikanische Bulldogge aus Hamburg.

www.lottesabenteuer.de