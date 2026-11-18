Noch herrscht auf dem Gelände der vor drei Jahren geschlossenen früheren Campina-Molkerei, zuletzt im Eigentum des Müllermilch-Konzerns, Tiefschlaf. Gleiches gilt für das knapp einen Hektar große Areal des früheren Baubedarfs-Fachhandels Mobau Köln-Nord an der Geldernstraße 23. Dort sprießen Gräser aus dem Asphalt, das Gelände ist eingezäunt und stellenweise mit Gerümpel vollgestellt. Gegenüber, an der Geldernstraße 22–22a, geht es ebenfalls gemächlich zu: Dort steht ein langgezogenes, eingeschossiges Gebäude mit Souterrain, in einem verbundenen Nachbarhaus liegt das Hostel „Shiva’s City Sleep“.

Bonava plant neue Siedlung mit 145 Wohnungen in Nippes

Doch im Umfeld der Molkerei stehen nun zwei größere Projekte an, mit denen sich die Bezirksvertretung Nippes im Rahmen von Mitteilungen zu Bauvoranfragen befasste: Auf dem Mobau-Areal plant der Investor Bonava eine Siedlung mit insgesamt 145 Wohneinheiten, davon 42 öffentlich gefördert. Im Vorder-Gebäuderiegel an der Straße sind 77 Wohnungen, fünf Arztpraxen und eine Bäckerei mit Café geplant. Fünf rückwärtige Wohngebäude sollen weitere 68 Wohnungen bieten. In der Mitte des Quartiers ist eine große, parkartig gestaltete Grünanlage mit Spielmöglichkeiten vorgesehen; auch eine Tiefgarage mit 78 Stellplätzen ist angedacht. Bonava ist im Stadtbezirk hoch aktiv, etwa mit dem Projekt im Weidenpescher Simonsveedel.

Blick auf die Edelstahltanks der geschlossenen Molkerei in Köln-Bilderstöckchen (Archivbild) Copyright: imago/biky

Gegenüber, an der Geldernstraße 22a, soll das Gebäude um zwei auf insgesamt drei Geschosse aufgestockt werden. Im Erdgeschoss soll ein Beherbergungsbetrieb entstehen, in den zwei Obergeschossen eine Wohnanlage für Studierende. Dazu kommt im Erdgeschoss ein gemeinschaftlich nutzbarer Aufenthalts- und Kommunikationsbereich. Das Bestandsgebäude mit dem Hostel wird in die neue Nutzung integriert. Der Investor tritt noch nicht in Erscheinung.

Mehr Mitwirkung erwünscht

Vize-Bezirksbürgermeisterin Joanna Dommnich (Linke) zeigte sich skeptisch zum Studierenden-Wohnprojekt: „Was da entsteht, ist kein echtes studentisches Wohnen, sondern möblierte Mikro-Appartements zu hohen Preisen“, vermutete sie. „Was wir stattdessen brauchen, ist preisgedämpftes Bauen.“ Für Erika Oedingen (SPD) war die Hauptsache, dass Wohnraum entsteht. „Wir können froh sein, wenn überhaupt noch jemand hier baut, bei den hohen Preisen, die wir hier haben.“

Beim Siedlungsprojekt wünschte sich die Runde mehr Mitwirkung. „Unser Eindruck ist es nicht, eng eingebunden zu sein“, merkte Vize-Bezirksbürgermeister Henning Meier (SPD) an. Er sorge sich, dass die geplante Bäckerei einen alteingesessenen Betrieb in der Nachbarschaft gefährde. „Wir haben eigentlich ein Entwicklungskonzept für das Liebigquartier, und jetzt ploppen hier die Einzelvorhaben auf. Die Frage ist, ob man das so wollte“, merkte Grünen-Fraktionschefin Anne Roth zu den beiden Vorhaben an.