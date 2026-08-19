Der 32-Jährige, den Einsatzkräfte der Spezialeinheiten am Dienstag in seiner Wohnung an der Erlenhofstraße in Köln-Niehl überwältigt hatten, ist am selben Nachmittag wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Das teilte ein Polizeisprecher mit.

Drogeneinfluss Motiv für Schüsse?

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten neben drei Schreckschusswaffen auch eine kleine Menge Drogen. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Der Mann soll am Dienstagvormittag mehrfach von einem Balkon aus in die Luft geschossen haben. Dabei stand er mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Ob dies der Grund für die Schüsse war oder ob weitere Motive eine Rolle spielten, ist noch unklar. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an, so der Sprecher weiter.

Zeugen berichteten, dass der Mann die Schüsse gegen 10.20 Uhr abgegeben haben soll. Kurz darauf rückte die Polizei mit Spezialeinheiten an und sicherte die Umgebung des Mehrfamilienhauses. Auch ein Teil der viel befahrenen Sebastianstraße war für den Verkehr gesperrt. Auch eine Drohne wurde zur Lageaufklärung eingesetzt. (fho)