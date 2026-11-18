Auch dieses Jahr können sich die jecken Organisatoren der Veedelszüge im Stadtbezirk Nippes freuen: Stadt und Bezirksvertretung greifen ihnen bei der Deckung der Kosten für Organisation und Sicherheit unter die Arme. Aus dem städtischen Haushalt gibt es 10.000 Euro Fördersumme pro Bezirk, so auch für Nippes. Auf ihrer jüngsten Sitzung hat die Bezirksvertretung Nippes, wie in den Vorjahren, die Fördersumme mit weiteren 10.000 Euro Zuschuss aus ihrem Etat für bezirksorientierte Mittel auf 20.000 Euro verdoppelt.

Die mit Abstand größte Fördersumme erhält mit 11.781,70 Euro die KKG Nippeser Bürgerwehr für ihren Weidenpesch-Nippeser Dienstagszoch. Die KG Blau-Weiß Alt-Lunke erhält 2.549,50 Euro für den Longericher Sonntagszoch, gefolgt von den Riehler Fastelovendsfründen mit 2.348,08 Euro für den Riehler Samstagszoch. 1.844,78 Euro gehen an die Interessengemeinschaft Niehler Karneval für den dortigen Sonntagszoch, 1.475,94 Euro an die Mauenheimer Muschele für den Mauenheimer Samstagszoch.

Die Förderung richtet sich nach den voraussichtlichen Kosten für Sicherheitsmaßnahmen, wie das Engagement von Wagenengeln, Ordnern oder Sanitätern. In den vergangenen Jahren waren die Karnevalsvereine mit stark steigenden Kosten in diesen Bereichen konfrontiert. Der Zuschuss dient auch dazu, den Beitrag für die Zoch-Teilnehmergruppen bezahlbar zu halten.

Auch Sessionseröffnung auf Wilhelmplatz wird gefördert

Abseits der Zuschüsse für die Veedelszöch vergab die Runde nochmals 6000 Euro an die Nippeser Bürgerwehr, für den traditionellen Straßenkarnevals-Auftakt an Weiberfastnacht mit Bühnenprogramm bei freiem Eintritt auf dem Wilhelmplatz. 1000 Euro gehen ans „Team Turbo“ aus der ehrenamtlichen offenen Radwerkstatt an der Liebigstraße 257; nach dem Umzug von Veedelscafé und Stadtteilbüro des Vereins „Klug“ in die ehemalige Nathanael-Kita an der Escher Straße 160 übernimmt das Team bis zum Ende der Zwischennutzung die kompletten Räumlichkeiten und ergänzt sie durch ein Zentrum für Vernetzung und Fahrradkultur. Nun stehen Umbau und Erweiterung an.

400 Euro erhält der Bürgerverein Bilderstöckchen für den diesjährigen „Lebendigen Adventskalender“ im Veedel; 260 Euro gehen an Elisabeth Woitzik aus dem Seniorennetzwerk Nippes, zur Finanzierung der Räume für den Literaturkreis des Netzwerks.