Die Melancholie des Abschieds mischte sich an diesem Abend ganz deutlich mit der Vorfreude auf das Neue. Fünf Jahre nach seiner Eröffnung neigt sich die Zeit im 2021 gestarteten Veedels-Freiraum „Liebig257“ des Vereins „Köln leben und gestalten“ (Klug) an der Liebigstraße 257 dem Ende zu. Zum großen Finale in den alten Räumlichkeiten gab es am letzten regulären Öffnungstag nochmal ein ganztägiges volles Programm: Nach einem Nachmittags-Familiencafé zum Start, einem anschließenden Zukunftsplenum zum anstehenden Umzug und einem Mitbring-Büfett mit Getränken auf Spendenbasis spielte das Kölner Quartett „Buntmob“ ein Wohnzimmerkonzert, bei einem DJ-Set wurde dann noch bis in die Nacht gefeiert und getanzt.

Die Zukunft des Zentrums liegt genau 800 Meter weiter nordwestlich: Der Verein zieht mit seinem Angebot in die leer stehenden Räume der früheren Kita an der Escher Straße 160, neben der evangelischen Nathanaelkirche. Dort war der Betreuungsbetrieb Ende Juli geendet; die 1965 in etwa gleichzeitig mit der Kirche erbauten Räumlichkeiten ließen sich nicht mehr wirtschaftlich sanieren, um den Kindergarten, der sich zuletzt in Trägerschaft des Diakonischen Werks befand, aufrechterhalten zu können. „Wir sind sehr froh, dass der Verein Klug die Räume nutzen wird“, so Gemeinde-Küsterin Annette Busche. „Es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten.“

Impressionen der Abschiedsfeier im „Liebig257“. Der Verein „KluG“ zieht mit seinem Angebot in die frühere evangelische Kita an der Escher Straße 160. Copyright: Schöneck

Auch ein großer Außenbereich gehört zum neuen Quartier in Köln-Bilderstöckchen

Für das Angebot des Vereins, das ein Veedelscafé ohne Verzehrpflicht, ein Quartiersbüro und Kulturveranstaltungen wie Lesungen, Vorträger und Diskussionen sowie kleinere Konzerte vereint und sich außerdem stadtplanerisch engagiert, sind die neuen Räumlichkeiten ideal: Es gibt unter anderem eine eigene Küche, ein für Vermietungen und Gruppen-Angebote nutzbarer Raum, das zukünftige Veedelscafé und ein per Schiebewand trenn- und zusammenführbarer Multifunktionsraum, beispielsweise für Partys. Auch ein rund 500 Quadratmeter großer Außenbereich gehört zum neuen Domizil; hier soll unter anderem eine Terrasse entstehen.

Wie in den Liebig257-Vorgängerräumen, dem einstigen mit dem Nachbarlokal verbundenen „China-Imbiss Berlin“, ist auch am neuen Standort ein Mauerfall geplant: Vom Flur aus soll ein Wand-Durchbruch zu den Café-Räumlichkeiten gemacht werden, um den Eingangsbereich einladender zu gestalten und man beim Hereinkommen nicht nur auf Flure blickt, so Jan Pehoviak aus dem Vereinsvorstand beim kleinen Rundgang durch die Räume.

Mehrere Umzugs-Vorbereitungstreffen

Voraussichtlich eröffnen soll das neue Zentrum Anfang Februar 2027. Für dessen Namen – denn „Liebig257“ passt ja dann nicht mehr – gibt es bereits einen Arbeitstitel: das „Stöckchen“. „Es muss sich aber noch zeigen, ob der Name bestehen bleibt oder uns noch etwas Neues, Besseres einfällt“, so Pehoviak. In den alten Räumen macht das „Team Turbo“ weiter, das bereits jetzt die offene Radwerkstatt in einem Teil der alten Vereinsräume betreibt. „Wir wollen unsere Werkstatt zu einem Raum für Fahrradkultur und Vernetzung ausbauen, einen solchen gibt es bislang in Köln noch nicht“, so Teammitglied Friedrich. „Wir können bis mindestens Ende 2028 hier bleiben.“ Bei den Räumlichkeiten handelt es sich um eine Zwischennutzung, mit der Vonovia als Eigentümerin abgestimmt.

Die kommenden Wochen stehen im Zeichen des Umzugs und Aufbaus: An mehreren Terminen, bis voraussichtlich Donnerstag, 19. November, lädt der Verein in den Nachmittags- und frühen Abendstunden zu „Liebig-Umzugscafés“ ein. Dabei werden in lockerer Atmosphäre, bei Kaffee, Kuchen und Musik, die Umzugskisten gepackt. Ab Freitag, 20. November, beginnen die „Großen Mitmachtage im Stöckchen“, bei denen es ans Renovieren und Einrichten der neuen Räume geht. Alle Termine auf der Vereins-Homepage.

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