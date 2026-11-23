Seit dem Wegfall des beidseitigen Parkens hat sich die Parkraumknappheit an der Schwerinstraße im Nippeser Osten nochmals verschärft: Bei einer Feuerwehr-Durchfahrtsübung auf dem südlichen Abschnitt, zwischen Gneisenau- und Blücherstraße, hatte sich ergeben, dass der verbleibende Platz nicht ausreicht, um ein sicheres Vorankommen für die Einsatzfahrzeuge zu gewährleisten. Deshalb wurde im Spätsommer das bis dahin geduldete beidseitige Parken entlang der Straße beseitigt, das zudem den verbleibenden Raum auf dem Bürgersteig eng machte. Nur noch auf einer Straßenseite dürfen nun Pkw stehen.

Ein gegen die Stimmen von CDU und FDP beschlossener Antrag von Grünen und Volt in der Bezirksvertretung Nippes soll nun für etwas Entlastung sorgen: Entlang des bislang komplett unbewirtschafteten südlichen Abschnitts soll ein reserviertes Bewohner-Parken eingeführt werden. Für Externe wäre das Parken zu keiner Zeit mehr erlaubt. Auf dem schon bislang bewirtschafteten nördlichen Abschnitt, zwischen Blücher- und Nordstraße, soll ein gemischtes Modell eingeführt werden: Werktags von 9 bis 18 Uhr wäre für Auswärtige gebührenpflichtiges Parken möglich, außerhalb dieser Zeiten wären die Plätze ebenso wie auf der Südseite für Bewohner reserviert. Jene dürften natürlich mit ihrem Ausweis auch werktags tagsüber ohne Zusatzkosten an der Straße parken.

Straße verläuft durch zwei verschiedene Parkzonen

Der südliche Abschnitt liegt schon heute räumlich innerhalb des Bewohner-Parkgebiets „Nippes“. Eine Bewirtschaftung wurde dort aber noch nicht eingeführt. Der nördliche Teil der Schwerinstraße gehört zur Parkzone „Nippes III“. Dort besteht schon heute Gebührenpflicht, allerdings können bislang außerhalb der Bewirtschaftungszeiten alle kostenfrei den Parkraum nutzen.

„Wir bekamen Meldungen aus der Anwohnerschaft, dass es dort schwierig ist, einen Parkplatz zu finden“, so Michael Breiman (Grüne). „Die Parkplätze, die jetzt noch da sind, muss man anders nutzen und sie exklusiv für Anwohner reservieren.“ Durch den Wegfall des auswärtigen Parkens werde die Schwerinstraße entlastet. Ein Auf- oder Abbau von Parkscheinautomaten sei mit dem Modell nicht verbunden – auf der Südseite erübrige sich dieser, da nur noch Pkw mit Bewohner-Parkausweis zugelassen wären. CDU-Fraktionschef Christoph Schmitz bezweifelte dagegen, dass die Straße überhaupt in großem Ausmaß von Fremdparkern genutzt werde. „Es ist daher weder eine Lösung noch geeignet, den Mangel zu beseitigen.“