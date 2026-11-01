Erfolg für Bürger in Köln-Nippes„Freie Ecke“ erleichtert Ausfahrt aus dem Clouth-Areal

Etwas mehr Einblick in die verkehrsreiche Niehler Straße, ein paar zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und eine etwas sicherere Querungsmöglichkeit: An der Niehler Straße, kurz hinter der Einmündung der Seekabelstraße an Clouth-Tor 1, hat die Stadt eine sogenannte „freie Ecke“ geschaffen. Auf einem Abschnitt des Seitenstreifens in Höhe des „Clouth 104“-Gebäudes, der zuvor Parkfläche für ein Auto bot, stehen nun fünf Fahrrad-Abstellbügel. Damit ist der Wunsch der Nachbarn nach mehr Sicherheit an dieser Ecke zum Teil erfüllt.

„Ausgangspunkt war die Sorge um die Sicherheit an der Einmündung der Seekabelstraße in die Niehler Straße“, erläutert Philipp Kahnert, Mitstreiter der Anwohner-Initiative „LebeVeedel“, die sich für bessere Bedingungen auf dem Clouth-Areal einsetzt, unter anderem für mehr Grün sowie Verkehrsberuhigung. „Durch parkende Autos war die Sicht für alle, die aus dem Clouth-Gelände heraus in die Niehler Straße einbiegen, stark eingeschränkt, ob mit dem Fahrrad oder dem Auto. Bei Tempo 50 auf der Niehler Straße wird die unübersichtliche Lage zusätzlich riskant.“

Auch einen Zebrastreifen wünschen sich Bewohner des Clouth-Quartiers

Die Initiative hatte im Juli 2025 eine Petition gestartet, um an dieser Stelle einen Zebrastreifen zu schaffen; sie verbuchte 1659 Online-Unterschriften. Dort gehen viele Fußgänger über die Niehler Straße in Richtung der Gneisenaustraße, um aus dem Clouth-Areal in Richtung Nippeser Zentrum zu gelangen. Die jeweils nächsten per Fußgängerampel gesicherten Überwege über die Niehler Straße liegen ein Stück entfernt, an den Kreuzungen Florastraße und Blücherstraße. Wegen der Verkehrsstärke auf der Niehler Straße und den beiden in relativer Nähe liegenden Ampelübergängen lehnte die Verwaltung einen Zebrastreifen ab; dennoch beschloss die Bezirksvertretung Nippes im September 2025 einen solchen oder aber eine Querungshilfe mit einer Mittelinsel.

Vor vier Monaten wandte sich die Clouth-Initiative erneut an die Verwaltung, mit dem Vorschlag, zunächst eine „freie Ecke“ zu schaffen – mit Erfolg. Dies zeige, „wie schnell eine konkrete, gut begründete Idee umgesetzt werden kann“, so Kahnert. Auch der Fußverkehrs-Verband „Fuss“, der Runde Tisch Fuß- und Radverkehr der Bezirksvertretung Nippes sowie die städtische Fußverkehrsbeauftragte, Britta Buch, unterstützten den Vorschlag. Nun hoffe man, dass der Zebrastreifen und die Querungshilfe zusätzlich kämen – sowie eine Parkraumbewirtschaftung für das junge Nippeser Veedel.