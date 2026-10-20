Kinder-Spielewelt„Little Minds Studio“ zieht von Nippes nach Bensberg

In ihren neuen Räumen, die vor der Eröffnung stehen, sind Dennis Nahke, seine Partnerin Mariam und der gemeinsame Sohn Jonas überglücklich. Die frühere Betreiber-Familie des „Little Minds Studio“ im Untergeschoss der Neusser Straße 262 im Nippeser Zentrum hat ihr altes, erst Anfang des Jahres eröffnetes Studio geschlossen und ist nach Bergisch Gladbach-Bensberg gezogen, wo sie auch wohnt und daher ab sofort kurze Wege hat. Bereits Mitte September hatten sie den Umzug absolviert; zugleich endete gleichzeitig ihr alter Mietvertrag. Ihre neuen Räume in einem Ladenlokal an der Helene-Stöcker-Straße 4 sollen am Freitag, 23. Oktober, erstmals die Türen öffnen.

Deutlich mehr Möglichkeiten im neuen Objekt

„Wir nehmen viele schöne Momente mit“, resümiert Dennis Nahke. „Danke an alle, die uns immer wieder in Nippes besucht und unterstützt haben.“ Im Januar war ihr „Little Minds Studio“, eine täglich geöffnete Spielewelt mit Theater und kleinem Café-Angebot, im unteren Teil der früheren Räume einer Spielhalle gestartet. Im oberen Teil des ehemaligen Casinos im Erdgeschoss ist seit kurzer Zeit der Inneneinrichtungs- und Wohnaccessoire-Laden „Butlers“ zu finden.

An der Neusser Straße in Nippes lagen die Räume von Little Minds im Keller. Das erwies sich als nicht ideal. Copyright: Schöneck

In den jetzigen Räumen in Bensberg hatte sich schon früher einmal ein Kindercafé befunden. Zudem gibt es fünf eigene Parkplätze vor dem Haus sowie weitere Stellplatz-Kapazitäten auf einem öffentlichen Parkplatz auf der anderen Straßenseite. Statt der bisherigen Küchenzeile verfügt das Objekt über eine voll ausgebaute Küche, dank der die Nahkes ihren Gästen auch Sandwiches oder Bowls anbieten können. Seit Anfang dieses Monats hatten sie die lichtdurchfluteten Räume renoviert; derzeit laufen die letzten Inneneinrichtungs-Arbeiten. „Wir haben schon richtig viel Aufmerksamkeit bekommen, sowie die ersten Buchungen für Geburtstage“, so Dennis Nahke. Von der Größe her sind die alten und neuen Räume in etwa identisch. Eine weitere Neuerung: Im neuen Laden zahlen nur die Kinder Eintritt, nicht mehr die sie begleitenden Eltern.

In ihren alten Räumen war die Familie nicht restlos zufrieden gewesen: Insbesondere die Lage im Souterrain erwies sich als nachteilig – einerseits wegen des nicht barrierefreien Zugangs über eine Treppe, andererseits wegen der fehlenden Außenspiel-Möglichkeiten während der Sommermonate, die es nun ebenfalls gibt. Zudem störten die Baustelle vor dem Haus, welche die Sichtbarkeit einschränkte, sowie der Lärm, der mit der Sanierung verbunden war. Seit März hatten sie sich daher nach neuen Räumen umgeschaut; nun konnten sie nach einigen Verhandlungen ihren alten Vertrag auflösen. Ein großer Teil der Gäste in Nippes würde den Umzug mitmachen, die teils ohnehin aus dem Rechtsrheinischen kamen.

Ein Nachfolger im Nippeser Objekt ist noch nicht bekannt. Der Sportkurs-Anbieter „Beat81“ hatte sich die Räume angeschaut. In Nippes ist er bereits an der Niehler Straße 104 mit dem „Ride“, einem Spinning-Studio zum Gruppentraining auf Fahrrad-Ergometern, vertreten; was noch fehlen würde, sind Räume für die „Circuit“-Kurse, Zirkeltrainings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Beat81 hat die Pläne auf Anfrage jedoch noch nicht bestätigt.

Little Minds Studio, Helene-Stöcker-Straße 4, 51429 Bergisch Gladbach, littlemindsstudio