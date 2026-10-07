Das Bezirkszentrum Neusser Straße erhält einen prominenten Neuzugang: Im Erdgeschoss von Hausnummer 262 steht eine Filiale der Inneneinrichtungs- und Wohndesign-Kette „Butlers“ kurz vor dem Start. Seit einigen Wochen liefen die Einrichtungsarbeiten in den Räumlichkeiten, die Mitte September noch nahezu komplett leer waren – doch auf den letzten Metern geht es nun sehr schnell. „Wir planen, am kommenden Samstag um 10 Uhr zu eröffnen, und freuen uns bereits auf Nippes“, bestätigte Butlers-Pressesprecherin Meike Bemelmann.

An der Neusser Straße 262 befand sich früher eine Spielhalle auf zwei Etagen; Butler’s würde den oberen, im Erdgeschoss liegenden Teil der Räumlichkeiten übernehmen. Im Untergeschoss des früher zusammengehörigen Ladenlokals sitzt der Anfang des Jahres eröffnete Eltern-Kind-Spielraum „Little Minds Studio“.

Die aus einer alten Kaufhaus-Familiendynastie aus Neuss hervorgegangene, 1999 in Köln gegründete Butlers-Kette mit rund 800 Beschäftigten in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterhält derzeit mehr als 120 Filialen im deutschsprachigen Raum und einigen weiteren Ländern Europas, darunter sieben in Köln – bislang sämtlich in der City gelegen, außer einem gemeinsamen Outlet-Store mit Home24 in Marsdorf. Der neue Nippeser Laden wäre also der derzeit einzige reine Butlers außerhalb der Innenstadt.

Aus einem Anfang 2017 angemeldeten Insolvenzverfahren war das Unternehmen gestärkt hervorgegangen, das seit 2022 zum Berliner Online-Versandhändler Home24 gehört; dieser wiederum mittlerweile zum österreichischen Möbelhaus-Konzern XXXLutz.