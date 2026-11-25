Zum ersten Advent laden neben Weihnachtsmärkten auch Basare zum Stöbern, Naschen und Begegnen ein. Eine kleine Auswahl für Samstag und Sonntag:

Kürten-Biesfeld: Basar in der Förderschule Die Gute Hand

Kürten-Biesfeld: In der Förderschule Die Gute Hand, Jahnstraße 31, gibt es Selbstgemachtes, Kuchen und Vorführungen. Kinder und Jugendliche sowie die Werkstätten des Angebots Quantum haben gebastelt und gebaut. Der Chor probt für den Auftritt; Vorführungen sind im gegenüberliegenden Multifunktionsraum geplant. Der Erlös unterstützt Projekte der Missionsdominikanerinnen in Bogotá und Ndola. Motto: „Kinder helfen Kindern“. Öffnungszeiten: Sonntag, 29. November, 11 bis 16 Uhr; Programm ab 11.30 Uhr.

Bensberg: Weihnachtsmarkt der Begegnung an der Kirche

Bensberg: Der Weihnachtsmarkt der Begegnung rund um die Evangelische Kirche am Friedhofsweg 9 beginnt nach dem Familiengottesdienst um 11 Uhr. Ab 12 Uhr locken Stände, Musik, Geschichten und ein Poetry-Slam-Beitrag. Dazu treten der Kinderchor „Sing mit“, Mundharmonika-Jazzer und Bensberger Chöre auf. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Sonntag, 29. November, 12 Uhr bis etwa 19.30 Uhr.

Odenthal-Klasmühle: Adventsbasar an der Heilig-Kreuz-Kapelle

Odenthal-Klasmühle: Beim Adventsbasar im Anbau der Heilig-Kreuz-Kapelle am Kapellenweg werden Kränze, Handarbeiten, Schmuck, Gebäck und Marmeladen angeboten. Frühstück, Suppe sowie Kaffee und Kuchen laden zur Pause ein. Beim Gottesdienst wird die erste Kerze am Adventskranz entzündet; Wanderer sind willkommen. Der Erlös kommt sozialen Projekten zugute. Gottesdienst: Sonntag, 29. November, 8.30 Uhr; Markt: 10 bis 17 Uhr.

Odenthal-Holz: Markt mit Alphorn und beleuchtetem Baum

Odenthal-Holz: Im Biergarten der Cramer Stuben, Bergstraße 165, bieten bergische Aussteller Handwerk, Gebäck und Dekoration an. Musik, Speisen und Getränke begleiten den Markt. Musik kommt von (L)Acapella aus Burscheid und Alphornbläsern; dazu gibt es Waffeln und Cevapcici. Blickfang ist ein 18 Meter hoher, mit Wind- und Sonnenenergie beleuchteter Weihnachtsbaum. Am Sonntag kommt der Nikolaus. Öffnungszeiten: Samstag ab 16 Uhr, Sonntag ab 15 Uhr.

Odenthal-Dorf: Adventsmarkt zwischen Kirche und Pfarrzentrum

Odenthal-Dorf: Zwischen Kirche und Pfarrzentrum laden Integrationskreis Neue Nachbarn, CaRo Kleiderkammer und Pfarrgemeinde zum Adventsmarkt ein. In Zelten gibt es Selbstgemachtes, Flohmarktfunde, Schmuck und Weihnachtsdekoration. Kinderprogramm, Glühwein, Punsch und herzhafte Speisen bieten Gelegenheit zur Begegnung. Der Markt findet zum vierten Mal statt und soll Raum für Begegnung, Wiedersehen und neue Kontakte schaffen. Der Erlös geht an soziale Projekte und Einrichtungen in Odenthal. Öffnungszeiten: Freitag, 27., bis Sonntag, 29. November; genaue Zeiten sind nicht angegeben.(wg)

Weiter geöffnete Weihnachtsmärkte in Bergisch Gladbach

Weiter geöffnete Weihnachtsmärkte: Der Weihnachtsmarkt auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Bergisch Gladbach läuft bis 23. Dezember, das Refrather Weihnachtsdorf auf dem Peter-Bürling-Platz ebenfalls bis dahin. Der Bensberger Hüttenzauber in der Schloßstraße bleibt bis 30. Dezember. Öffnungszeiten am Wochenende: Stadtmitte Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr; Refrath Samstag 13 bis 24 Uhr, Sonntag 13 bis 22 Uhr. Beim Hüttenzauber nennt der Veranstalter jeweils 17 Uhr als Programmbeginn.