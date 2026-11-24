„Ich glaube nicht daran, dass die Verwendung des Begriffs ,Roma‘ und die gleichzeitige Vermeidung des Wortes ,Zigeuner‘ etwas am Respekt der Menschen gegenüber einer Volksgruppe ändert. Daher bin ich mit beiden Bezeichnungen einverstanden.“ Mit dieser Aussage begann die rumänisch-deutsche Autorin Carmen-Francesca Banciu am Freitagabend ihre Lesung beim Kulturfestival „Alla Zingarese“ im Konzertsaal des Bensberger Rathauses. Damit stand die Respektfrage gleich zu Beginn im Raum. Gemeinsam mit Festivalleiter Matthias Buth moderierte sie den ersten Abend des zweitägigen Musik- und Literaturfestes. Am Samstag wurde das Festival in der Rösrather Kirche St. Nikolaus von Tolentino fortgesetzt.

Ein Festival für Respekt und Verständigung

Buth hatte „Alla Zingarese“ vor zwei Jahren als Vorsitzender des Vereins Philomena-Franz-Forum ins Leben gerufen. Namensgeberin und Patin ist die Holocaust-Überlebende Philomena Franz, die vor knapp vier Jahren im Alter von 100 Jahren in Rösrath gestorben ist. Ihr Wirken und ihr Werk als Schriftstellerin und Angehörige des Volkes der Sinti stehen für die Ziele des Festivals. Buth und seinem Team geht es darum, mit Kultur Völker zu verbinden, emotionale Brücken zu schlagen und Respekt für Sinti und Roma zu fördern. Die zweite Auflage hätte allerdings mehr Besucher verdient gehabt.

Literatur und Musik im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt stand neben der Literatur die Musik. Klassische Werke rumänischer Komponisten sowie Sinti-Swing und Gipsy-Jazz prägten den Freitagabend. Viele der Musiker kennt Buth persönlich; er verantwortet neben Organisation und Moderation auch die Auswahl des Programms. Zu entdecken gab es unter anderem Werke von George Enescu (1881 bis 1955) und Georg Boulanger (1893 bis 1958), die hierzulande noch mehr Aufmerksamkeit verdienen.

Musik und Erinnerung

Das Martfeld Quartett unter Leitung von Liviu Neagu-Gruber, mit Streichern aus Wuppertal und Düsseldorf, eröffnete den Konzertteil mit Enescus „Rumänischer Rhapsodie“. Danach spielte Rainer Maria Klaas Klavierwerke rumänischer Komponisten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sopranistin Ruth Theresa Fiedler sang, begleitet von Cosmin Boeru am Klavier, fünf Chansons von Dinu Lipatti. Walzermusik von Georg Boulanger beschloss den klassischen Teil: Neagu-Gruber an der Violine und Boeru am Klavier interpretierten sie beschwingt und mitunter humorvoll. Die Zusammenstellung führte von Enescus Rhapsodie über Klaviermusik und Chansons zu Boulangers Walzern, bevor das Duo den Abend mit Sinti-Swing beschloss. So wechselten nicht nur die Besetzungen: Auch der Bogen reichte von rumänischer Kunstmusik bis zum Jazz aus dem Umfeld der Reinhardt-Familie.

Sinti-Swing als Schlussakkord

Den Schlussakkord setzte das Sunny Franz Duo mit Sinti-Swing und Gipsy-Jazz. In der letzten Stunde klang der Einfluss des weltberühmten Gitarristen und Komponisten Django Reinhardt deutlich an. Duo-Leiter Sunny Franz spielte Violine; Jazzgitarrist Sascha Reinhardt, ein Mitglied der großen Reinhardt-Familie, begleitete ihn gemeinsam mit seinem Vater an der Rhythmusgitarre. Der Auftritt erhielt eine besondere familiäre Verbindung: Philomena Franz war eine Großtante von Sunny Franz.

Zweiter Festivalabend in der Rösrather Kirche

Zum zweiten Festivalabend kamen die Veranstalter in der Rösrather Kirche St. Nikolaus von Tolentino zusammen. Organist Cosmin Boeru spielte unter anderem Werke von Alfred Mendelsohn, Gheorghe Firca und Johann Sebastian Bach. Der ukrainische Frauenchor „Friedensklänge“ aus Rösrath sang Volkslieder aus der Ukraine. Damit erinnerte er an den anhaltenden Krieg, aber auch an die Geschichte des Ortes: Während des Zweiten Weltkriegs diente die Kirche den Rösratherinnen und Rösrathern als Zuflucht.

Festivalleiter Buth nannte die Verbindung zwar „unheilig“, sah darin aber vor allem ein Zeichen der Hoffnung: Die Ukrainer sollten sich nicht allein fühlen, sondern gehört werden – in diesem Fall durch ein gemeinsames musikalisches Erlebnis.

Unterstützer und Partner

Das Festival „Alla Zingarese“ wird vom Verein Philomena-Franz-Forum unterstützt. Zu den Partnern zählen unter anderem die Bethe-Stiftung aus Bergisch Gladbach, die Stadt Bergisch Gladbach und die katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus in Rösrath.

www.philomena-franz-forum.de