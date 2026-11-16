„Das ist gar nicht vorbei“Volkstrauertag in Bensberg: Jugendliche mahnen zum Frieden

Friedenslied und junge Stimmen

Adi Zirden greift zur Gitarre und stimmt ein Friedenslied an. Der 1934 geborene Bergisch Gladbacher hat im Zweiten Weltkrieg zwei Brüder verloren; weitere kehrten schwer erkrankt zurück. Dann sind junge Stimmen der evangelischen Kirchengemeinde Bensberg zu hören: Klara Unterberg (14), Ira Parashar (15), Lotta Weiß (16) und Viola Schönemann (17) erzählen von den Kriegen der Gegenwart. Rhein-Bergs zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag verbindet auf dem städtischen Friedhof in Bensberg Erinnerung und Friedensauftrag – und zeigt, dass sich auch junge Menschen sehr engagiert mit dem Thema auseinandersetzen.

Landrat erinnert an Opfer und mutige Frauen

Landrat Arne von Boetticher erinnert in seiner Gedenkrede an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Er zitiert den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker: „Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart.“

Der Landrat erinnert an die letzten Kriegstage im April 1945: Bensberg stand unter Beschuss. Wer sich für eine Kapitulation einsetzte, riskierte unter der NS-Herrschaft sein Leben. Erna Klug und Elisabeth Fritzen setzten sich für eine kampflose Übergabe ein, um weiteres Leid zu verhindern. „Diese Geschichte zeigt uns, dass es selbst in den dunkelsten Stunden Menschen gab, die Mut hatten, Verantwortung zu übernehmen“, so der Landrat. Er mahnt, bei Unrecht nicht wegzusehen. Ukrainekrieg und Nahostkonflikt zeigten, wie aktuell die Mahnung sei. Frieden brauche Freiheit, Recht und die Achtung der Menschenwürde. Auch das gemeinsame Gedenken von Christen und Muslimen sei ein wichtiges Zeichen: „Frieden beginnt dort, wo wir einander mit Respekt begegnen und das Verbindende über das Trennende stellen.“

Appell an die Jugendlichen

An die Jugendlichen gewandt, sagt der Landrat: „Ihr habt den Krieg, an den wir heute erinnern, nicht erlebt. Ihr tragt auch keine Schuld an dem, was damals geschehen ist. Die Erinnerung an die Vergangenheit braucht Menschen, die sie in die Zukunft tragen.“

Kreisdechant und Imam werben für Zusammenhalt

Gedenken und Verpflichtung. Copyright: Guido Wagner

Kreisdechant Norbert Hörter stellt die christliche Friedensbotschaft in den Mittelpunkt. Er ruft dazu auf, trennende Mauern zu überwinden und Brücken zu bauen. Angesichts zunehmenden Nationalismus und auch angesichts der bei der Gedenkfeier anwesenden AfD-Vertreter bezieht er klare Position gegen Ausgrenzung.

Imam Adnan Ljura von den islamischen Gemeinden in Bergisch Gladbach erinnert an die Verantwortung jedes Einzelnen für ein friedliches Zusammenleben. Menschen verschiedener Herkunft könnten gemeinsam für Frieden und Versöhnung eintreten.

„Das ist gar nicht vorbei“: Jugendliche über den Krieg heute

Eindringlich berichtet die 15-jährige Ira Parashar von einer Freundin in der Ukraine, die nicht wisse, ob am Nachmittag Strom da sei oder Nachrichten und Internet funktionierten. „Das ist gar nicht vorbei“, sagt sie über den Krieg. Lotta Weiß (16) mahnt, aus der Vergangenheit zu lernen, Verantwortung zu übernehmen und nicht wegzuschauen. Mit Pfarrer Samuel Dörr besprachen die Jugendlichen ihre Positionen und verfassten die Texte selbst.

Bürgermeister Kreutz: Frieden beginnt im Kleinen

In seinem Schlusswort greift Bürgermeister Marcel Kreutz die Frage auf, ob der Volkstrauertag noch zeitgemäß sei. Die Jugendlichen hätten ihm eindrucksvoll geantwortet. Wie nah der Krieg ist, zeige Bergisch Gladbachs ukrainische Partnerstadt Butscha: Kreutz’ Amtskollege habe wegen massiver Luftangriffe nicht am Gladbacher Stadtfest teilnehmen können. Auch seine geplante Reise nach Butscha sei von der Sicherheitslage betroffen gewesen, so Kreutz. „Frieden beginnt auch im Kleinen, Frieden beginnt beim täglichen Miteinander.“ Er ruft zu mehr Zuhören, Empathie und Respekt auf.

Musik und stilles Gedenken

Musikalisch gestalten der Gemischte Chor des Gesangvereins Harmonie Bensberg Kaule 1889 unter Andreas Piel, Trompeter Volkhardt Hartwig sowie Zirden mit Gesang und Gitarre die Feier. Das stille Gedenken erinnert: Hinter jedem Kriegstoten steht ein Mensch mit eigener Geschichte. Und: Auch in dieser Stunde sterben Menschen durch Krieg und Gewalt.