Der Teig am Holzstab folgt eigenen Gesetzen. Zu nah an der Glut verbrennt die Kruste, zu früh zurückgezogen bleibt das Innere roh. Die Kinder um die Feuerschale auf der Bensberger Schloßstraße stört das wenig. Sie pusten auf heiße Teigrollen, brechen das halb gare Gebäck auseinander und kauen zufrieden. Wer am Samstagabend über das neue Pflaster schlendert, riecht verbranntes Mehl und Buchenholzrauch schon vor dem ersten Glühwein.

Martinimarkt nach Jahren der Bauarbeiten

Nach Jahren der Bauarbeiten ist die Straße wieder Bühne für den Martinimarkt. IBH und XDREAM-Events haben das dreitägige Fest organisiert. Es duftet nach Popcorn, gebrannten Mandeln und Reibekuchen. Händler wenden Crêpes, neben „Sweet Dreams“ dampfen Poffertjes. Dazu gibt es Wein, Bratwurst, Backfisch, Kibbeling und Flammkuchen. Honig und Gewürze konkurrieren mit Taschen, Schmuck und Winterjacken um Aufmerksamkeit.

Bensberg hat wieder ein Zentrum

Doch die Bensberger kommen nicht nur zum Glühweintrinken. Katja Johland steht an der Feuerstelle und beobachtet ihre Tochter mit dem Stock über der Glut. Ein Trinkfest? Johland widerspricht. Sie fühlt sich an den Schlemmermarkt im Sommer erinnert: Die Straße ist wieder frei, Nachbarn kommen zusammen, Kinder sind beschäftigt. Es geht um Begegnung und das Gefühl, dass Bensberg wieder ein Zentrum hat.

Der Diakon erzählt von Sankt Martin

Um 17 Uhr muss ein Mann gegen Stimmengewirr, Kinderlachen und Tassenklappern anreden. An der großen Treppe schaukeln Papierlaternen in Kinderhänden. Rainer Beerhenke, Diakon der evangelischen Kirchengemeinde Bensberg, greift zum Mikrofon. Umringt von Kindern erzählt er die Geschichte des römischen Soldaten Martin. Doch er belässt es nicht bei der Legende. Seine Botschaft zielt mitten hinein in die Budenstadt.

Stockbrot für den Nachwuchs Copyright: Christoph Konkulewski

Martin, erklärt der Diakon, habe sich nicht selbst bereichert. Als er seinen Mantel teilte, wurde der Stoff nicht größer, und Martin besaß danach weniger. „Aber seine Wärme reichte für zwei Menschen“, sagt Beerhenke. Der Mantel war wertvoll, ein Schutz gegen Frost. Martin gab nicht nur Überflüssiges ab, sondern etwas, das ihm selbst wichtig war. Am Ende hatten beide genug: der Bettler und der Soldat.

Die Frage nach dem eigenen Egoismus

Ein stiller Kontrapunkt zum Treiben. Während Händler ihre Waren präsentieren und die Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag öffnen, stellt Beerhenke die Frage nach dem eigenen Egoismus. „Haben wir den Mut, zu teilen – nicht nur, was übrig ist, sondern auch, was uns wertvoll ist?“, fragt er. Gemeint sind nicht nur Geld, sondern auch Zeit, Aufmerksamkeit, Fähigkeiten, Freude und Hoffnung.

Teilen heißt, etwas wachsen zu lassen

Teilen, erklärt Beerhenke, mache nicht ärmer. Wer Zeit miteinander verbringt, knüpft Freundschaften. Wer Erfahrungen teilt, lernt voneinander. Wer Mut zuspricht, spürt, wie der eigene wächst. „Teilen heißt nicht einfach abgeben. Teilen heißt, etwas gemeinsam wachsen zu lassen. Hier bei uns, in Bensberg.“ Kurz darauf greift der Diakon zur Gitarre und singt mit den Familien ein Martinslied. Der Gesang mischt sich mit der Musik des Kinderkarussells, das wenige Meter weiter seine Runden dreht. Vergnügen und Innehalten geben dem Martinimarkt seine besondere Note.

Sponsoren und wirtschaftliche Hoffnungen

Auch wirtschaftliche Interessen stecken hinter dem Fest. Sponsoren wie Kreissparkasse Köln, Bensberger Bank, Schloss Apotheke, Knigge Immobilien, Belkaw und Reissdorf Kölsch unterstützen es. Nach der langen Baustellenzeit sollen die Kassen wieder klingeln. Von Freitag bis Sonntag zeigt die frisch sanierte Schloßstraße, dass sie nicht nur Einkaufsmeile, sondern auch Treffpunkt sein kann.