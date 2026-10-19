Eine Stunde lang Waren übers Band ziehen, kassieren und dabei ganz nebenbei Geld für einen guten Zweck einnehmen: Aus einem Tagespraktikum des CDU-Landtagsabgeordneten Martin Lucke im Rewe-Markt von Ursula Wintgens am Sattlerweg in Bergisch Gladbach-Bensberg ist jetzt eine Spende von 1000 Euro für das Heilpädagogische Kinderheim Bensberg geworden.

Tagespraktika im Wahlkreis

Lucke, direkt gewählter Landtagsabgeordneter für Bergisch Gladbach und Rösrath, absolviert regelmäßig Tagespraktika bei Unternehmen und Organisationen in seinem Wahlkreis. Dabei will er nicht nur mit Beschäftigten ins Gespräch kommen, sondern deren Arbeitsalltag selbst kennenlernen. Bei Rewe Wintgens schaute er sich deshalb verschiedene Bereiche des Marktes an und packte mit an.

Eine Stunde an der Kasse

Eine Stunde verbrachte Lucke auch an der Kasse. Marktinhaberin Ursula Wintgens hatte dazu eine Idee: Die während dieser Zeit erzielten Einnahmen sollten gespendet werden. 1000 Euro kamen zusammen. Welcher Einrichtung das Geld zugutekommen sollte, durfte Lucke entscheiden.

Geld fließt in Psychomotorik

Seine Wahl fiel auf das Heilpädagogische Kinderheim Bensberg. Gemeinsam mit Wintgens übergab der Landtagsabgeordnete die Spende nun an Einrichtungsleiterin Dunja Schimpf. Dort soll das Geld in den Bereich Psychomotorik fließen. Finanziert werden damit unter anderem Bewegungsgeräte wie Kettcars sowie besondere Angebote für die Kinder, etwa Besuche im Hochseilgarten oder Intensivschwimmkurse. Bewegung und Wahrnehmung sollen den Kindern helfen, eigene Fähigkeiten zu entdecken und weiterzuentwickeln.

Stimmen von Lucke und Wintgens

„Für mich war schnell klar, dass das Geld Kindern hier bei uns vor Ort zugutekommen soll“, sagt Lucke. Seine Tagespraktika seien für ihn eine Gelegenheit, unmittelbar zu erleben, „was die Menschen in den unterschiedlichsten Berufen jeden Tag leisten“. Dass daraus diesmal zusätzlich eine Spende entstanden sei, freue ihn besonders.

Ursula Wintgens wiederum wollte Luckes Einsatz an der Kasse bewusst mit einem guten Zweck verbinden. Sie freue sich, dass die Wahl auf das Kinderheim gefallen sei: „Dort kommt die Unterstützung unmittelbar bei den Kindern an und ermöglicht ihnen zusätzliche Angebote und besondere Erlebnisse.“ (wg)