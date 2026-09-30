Die Enoteca im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg ist nach einem umfangreichen Umbau in mehreren Etappen mit einem neuen Konzept gestartet. „Wir wollten mehr Leichtigkeit und Wärme, die von der Lebensfreude Italiens inspiriert ist“ begrüßte Hoteldirektor Jörg Stricker bei der offiziellen Wiedereröffnung rund einhundert geladene Gäste.

Die „Freunde der Trattoria, die unserem Restaurant seit zwei Jahrzehnten die Treue halten“, waren gespannt auf das veränderte Ambiente und die neue Ausrichtung der Küche, einer modern inspirierten „Cucina Italiana“. „Weniger Förmlichkeit, mehr Dolce Vita“ lautet die Devise von Restaurantleiter Daniel Wilhelm und dem sechsköpfige Küchenteam unter Chef Andreas Warkentin. Im Mittelpunkt soll künftig das gemeinsame Essen stehen.

Deshalb sind viele Gerichte so zusammengestellt, dass sie sich am Tisch gut teilen lassen. Damit greift die Enoteca eine Tradition auf, die in Italien vielerorts zu einem Besuch im Restaurant gehört: mehrere Speisen werden bestellt, herumgereicht und gemeinsam probiert. Dazu passend finden die Gäste eine umfangreiche Auswahl italienischer Weine, die auf die Küche abgestimmt ist. In der zugehörigen Weinboutique kann man die edlen Tropfen auch gleich für zu Hause erstehen.

Klassische Gerichte kombiniert

Küchendirektor Marcus Graun kombiniert klassische Gerichte mit saisonalen Zutaten und eigenen Interpretationen. Auf der Karte stehen unter anderem Fisch, Risotto und verschiedene hausgemachte Pasta. Bei den Vorspeisen kann man aus italienischen Spezialitäten wie Prosciutto di Modena, Garnelen, Pilzfrittata, Taleggio-Crostini und Tomaten-Arancini wählen.

Die Zusammenstellung ist immer für mindestens zwei Personen gedacht. Auch unterschiedliche Pastagerichte werden gerne für mehrere Personen serviert. Calamaretti mit Steinpilzen und den Klassiker der italienischen Küche, Saltimbocca alla Romana, konnten die Gäste zusammen mit weiteren Gerichten schon am Eröffnungsabend genießen. Sie wurden an verschiedenen Stationen von den Köchen der Enoteca frisch zubereitet. Man lauschte in lockerer Atmosphäre den Jazzklängen vom Saxophon und probierte die italienischen Köstlichkeiten.

Italienische Genusskultur

Dazu stand man gerne auf der Terrasse oder fand sich im umgestalteten Gastraum zusammen, der mit rotweiß gestreifter Tapete und lindgrünen Polsterstühlen als wesentlich leichter und wärmer wahrgenommen wurde, als zu vorangegangenen „Trattoria-Zeiten“. „Wir möchten, dass unsere Gäste hier zukünftig italienische Genusskultur ohne Förmlichkeit erleben“, betonte Hoteldirektor Jörg Stricker. „Auch nach dem Essen soll man hier noch gemütlich sitzen, verweilen und sich unterhalten können.“

Am Eröffnungsabend nutzen die Gäste da gerne die Möglichkeit, Hotelgründer Thomas H. Althoff wiederzutreffen, mit CEO Frank Marrenbach ins Gespräch zu kommen, den Köchen der Enoteca über die Schulter zu schauen oder auch einfach mal lang bekannte Mitarbeiter des Hotels zu umarmen. Man freute sich über den gelungenen Auftakt der „neuen Enoteca“ und die Gäste fühlten sich ganz dem Leitmotiv der Hotelgruppe entsprechend umsorgt: „zu Hause bei Freunden “.